Corinthians quita dívidas com prêmio da Copa do Brasil

Diretor financeiro fala sobre as metas do clube, e balancete referente até setembro mostra que o déficit deste ano chegou a R$ 26,2 milhões

O Corinthians utilizou o prêmio de R$ 18 milhões pelo vice da Copa do Brasil para quitar dívidas, de acordo com o diretor financeiro Matias Romano Ávila. Em entrevista com o presidente Andrés Sanchez, divulgada pela Corinthians TV nesta terça-feira, o dirigente falou sobre as metas financeiras do Timão.

Nós pagamos algumas dívidas recorrentes do clube, estamos reduzindo o nosso déficit. E, principalmente, pagamos as premiações aos jogadores do ano passado, do Campeonato Paulista e do Brasileiro. Estamos liquidando nossas despesas para tentar zerar o déficit no mais curto prazo possível – disse Matias Romano Ávila (veja a entrevista no vídeo abaixo).O Corinthians ainda divulgou nesta terça o balancete financeiro referente até setembro. O déficit deste ano passou de R$ 21,1 milhões para R$ 26,2 milhões, ou seja, teve aumento de R$ 5,1 milhões. Já a dívida do clube é de R$ 504,7 milhões.

O balancete mostrou novamente que o departamento de futebol deu superávit no mês, desta vez de R$ 461 mil. No entanto, clube social e esportes amadores tiveram déficit de R$ 26,7 milhões.