Dedo de empresário realiza sonho do Votuporanguense

COPA PAULISTA – Por Oscar Silva – (AFI) – Após o Votuporanguense terminar na oitava colocação do Paulista A2, a diretoria cumpria a missão de evitar que o clube fosse rebaixado. Na sequência, o empresário Carlos Roberto Carvalho Souza, com experiência internacional, entrou em contato com o presidente alvinegro, Marcelo Stringari, para que a Pantera participasse da Copa Paulista. Era o início do sonho que se realizaria alguns meses depois.

“Realmente, conversando e analisando o restante do calendário paulista, o Carlos me ligou e disse para entrar na Copa Paulista. De repente, o sonho de um clube do interior transforma-se em realidade. Sentei com demais membros de diretoria e decidimos disputar. Graças a Deus, deu tudo certo. Tem um detalhe, sempre convidei o Carlos para nos prestigiar na Arena, ele nunca perdeu um jogo nessa temporada. Ele tem um dedo nesta conquista, é um baita pé quente”, disse o dirigente votuporanguense.

Finalista diante da Ferroviária, o representante de Votuporanga garantiu uma vaga em uma competição nacional – pela primeira vez em sua história. Em 2019, o clube jogará a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro da Série D. O presidente alvinegro prefere a primeira opção – porém, o campeão decide o que vai disputar.

“A Copa Paulista é um laboratório já visando a próxima temporada. Com a participação na Copinha, levou o nome da cidade e do clube para o mundo todo. Ainda por cima, colocou vários jogadores na vitrines, os quais despertam interesses de vários times do cenário brasileiro. A conquista tem participação da diretoria, que faz um trabalho sério e transparente, uma grande comissão técnica e, principalmente, um grupo de atletas que enxerga, com muito profissionalismo, o futuro na carreira”, continuou.

Além disso, ele elogiou o Programa Futebol Sustentável. Vale lembrar como funciona o Sustenshow: para adquirir um ingresso, basta levar duas garrafas pets aos postos de troca.

“Não podemos esquecer a imprensa no geral e a participação do torcedor que compareceu em peso graças ao apoio da Federação Paulista, que faz o Futebol Sustentável. Em certa oportunidade, eu já tinha cumprimentado o presidente Reinaldo Carneiro Bastos por aquilo que ele vem fazendo para os clubes do interior. A disputa da Copa Paulista, no meu ponto de vista, é um complemento do calendário do futebol estadual. Parabéns a todos”, finalizou.