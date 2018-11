Feijuca do Bem volta a ser assunto na Câmara

Mariana Biork *

O vereador Marcelo Coienca (MDB) voltou a falar sobre a Feijuca do Bem ao fazer uso da tribuna na 42ª Sessão Ordinária, realizada nesta segunda-feira (19). Segundo ele, os organizadores da festa teriam usado as redes sociais para comentar o fato, chamando o vereador de pilantra e outros termos pejorativos.

“Disseram que esse vereador foi oportunista no discurso feita na sessão anterior, com relação a baixa renda obtida pela festa que ainda não foi destinada para a Santa Casa. Para mim, oportunista é quem usa o nome de uma entidade para obter vantagens. Disseram também que o evento era privado e ainda que utilizei termos pesados em meu discurso – eu ainda filtrei muitas palavras usadas pelos munícipes para se referir a esse fato. O que foi passado amplamente na imprensa e pelas pessoas que foram era que o evento teria renda 100% revertida para a nossa Santa Casa, em momento algum foi passado que o evento seria privado, isso foi falado agora, depois da última sessão da Câmara”, disse o vereador.

Marcelo ainda apresentou a resposta de um ofício feito para a Santa Casa, onde pediu esclarecimentos sobre valor doado para a festa pelos patrocinadores. De acordo com o documento, o valor recebido pela Feijuca do Bem 2018 oriundo dessa fonte seria R$80 mil.

“Não podemos deixar em dúvida a questão do balanço, principalmente para que foi ao evento, pagou caro pelo ingresso para ajudar a Santa Casa, para que os próximos eventos filantrópicos não percam a sua credibilidade. Não estou perseguindo os organizadores do evento, quero que eles venham explicar para os vereadores e toda a sociedade de Votuporanga as receitas e as despesas da Feijuca do Bem”, finalizou Marcelo.

O assunto foi levantado pelo vereador da 41ª Sessão Ordinária, quando apresentou o requerimento feito ao Provedor da Santa Casa, onde pedia por esclarecimentos sobre o balanço da festa. Em resposta, a Santa Casa havia dito que o repasse financeiro da Feijuca do Bem ainda não foi executado pelas empresas organizadoras da festa, Matheus Rodero Produções Artísticas e Ops! Produções e Eventos.

De acordo com a resposta do ofício, em setembro deste ano, seus representantes estiveram na instituição, em reunião com a diretoria, para apresentar o balanço da festa. Na oportunidade, foi anunciado que o valor que deverá ser repassada para a Santa Casa será de R$ 1.625,08, que deverá ser utilizado para a manutenção dos atendimentos do hospital. Além da quantia, a instituição irá receber também R$ 5 mil em concreto, doação da empresa Votumix. Os valores repassados ao hospital contabilizarão R$ 6.625,08.

“Eu, sinceramente, não entendi o porquê de uma renda tão baixa e um valor que sequer foi repassado para a Santa Casa. Fui procurado por vários munícipes que estão revoltados, pois acharam que a instituição teria uma renda maior, pelo fato do valor do ingresso e o número de pessoas que prestigiaram o evento ter sido muito alto”, disse o vereador.

Marcelo pediu aos organizadores do evento que viessem à Casa de Leis explicar o fato, pois, segundo ele, o valor apresentado esta “pegando muito mal” e pode comprometer os futuros eventos em prol da Santa Casa de Votuporanga. “Sabemos que houve grande envolvimento da comunidade no evento, e pelo o que foi passado na imprensa na época, o evento foi um sucesso, tanto que nós, vereadores, homenageamos seus organizados em Sessão Ordinária.”

Segundo ele, alguns munícipes o procuraram dizendo que não podemos deixar que um evento filantrópico, envolvendo a Santa Casa, ser chamado de pilantrópico. “Esse é o adjetivo usado pelas pessoas que estão revoltadas com essa falta de balancete. Eles até brincam ‘cadê o dinheiro que estava aqui?’. Sabemos da seriedade dos organizadores e esperamos uma resposta.”