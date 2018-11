Grazi Massafera em momento fofíssimo com a filha, Sophia

Grazi Massafera resolveu tirar a última segunda-feira, 19, para curtir um passei em família.

Ao lado da filha, Sophia, fruto de seu relacionamento com o galã global Cauã Reymond, as duas visitaram uma livraria dentro de um shopping localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A duplinha estava sorridente e a atriz fez questão de dar um carinho especial à herdeira e ajoelhou no chão para abraçar a pequena.

As duas ainda combinaram uma peça chave no armário das mulheres: elas escolheram jeans para a tarde de compras.

Cauã e Grazi foram casados durante seis anos e desde 2016, ele vive um relacionamento ioiô com Mariana Goldfarb.

A atriz e a modelo esbanjam maturidade na web e estão sempre trocando mensagens, elogios e curtidas nas redes sociais.