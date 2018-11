Kombi tomba no trevo da Péricles em Votuporanga

O acidente que resultou em duas vítimas leves aconteceu na tarde do ultimo domingo na rodovia Péricles Belini, próximo ao trevo da Coacavo. A colisão envolveu um veículo GM/Monza e uma VW/Kombi que devido ao impacto tombou no canteiro do trevo as margens da rodovia.

De acordo com informações, o Monza seguia pela rodovia Péricles Belini, quando na altura do trevo foi surpreendido pela Kombi que cruzou a pista, não sendo possível evitar a colisão. A ocorrência resultou em apenas duas vítimas leves.