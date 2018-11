Ordem Demolay entrega 1,105 toneladas de arroz

Com ajuda de diversas lojas maçônicas especialmente as Acácias da Loja 472 e a Loja Brisas Suaves, a arrecadação atingiu 1,105 toneladas de arroz. “A Ordem Demolay tem como objetivo a filantropia. Realizamos ações que visam beneficiar entidades e, desta vez, nosso foco foi a Santa Casa, o Hospital que atende a região. Tivemos apoio do supermercado Santa Cruz, onde ficamos em dois sábados abordando a população para que contribuísse com nossa campanha”, contou o mestre conselheiro Igor Godoy.

O grupo reconhece que a Instituição atende 53 municípios de média e alta complexidades. “Sabemos as necessidades da Santa Casa. Neste ano, doamos 640 rolos de papel higiênico para o Hospital, quando Lucas Henrique Leal da Silva era o mestre conselheiro. Temos muitos “tios” no Hospital, que comentam sobre a demanda”, complementou.

Os alimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes. “Só tenho a agradecer pelo o que vocês fazem. Esta quantia atende de três a quatro meses da Instituição. Os pacientes se sentirão ainda mais acolhidos com esta doação. Vocês estão nos ajudando a salvar vidas”, finalizou o provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana.