Prefeitura instalará monumento em homenagem aos negros

Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, também foram plantadas três mudas de Baobá, árvore considerada sagrada e marco da resistência dos negros.

Mariana Biork –

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, comemorado nesta terça-feira, 20 de novembro, a Prefeitura de Votuporanga realizou um evento especial no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. Autoridades e representantes da comunidade negra se reuniram para uma manhã com homenagens, apresentações culturais para falar sobre a importância de valorizar a cultura afro e toda a história de luta pela igualdade e reconhecimento de direitos igualitários.

A manhã reservou surpresas, como o plantio de um pé de Baobá, árvore milenar, símbolo da cultura africana, no Parque da Cultura, realizado pela Saev Ambiental. A árvore pode alcançar até 6 mil anos de idade, atingir 30 metros de altura e um tronco de até 20 metros de diâmetro. Carrega centenas de lendas e histórias. É considerada, por muitos povos, uma árvore sagrada e marco da resistência dos povos negros à escravidão. Outros dois exemplares da árvore serão plantados na cidade, um no Horto Florestal e outro na rotatória da Avenida Prestes Maia.

Outro presente foi o anúncio de monumento que será criado na cidade em homenagem à comunidade negra. O trabalho foi apresentado pelo publicitário Robson Galiás e está sendo desenvolvido em parceria com o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra com apoio da Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria de Cultura e Turismo. A intenção da Prefeitura é instalar o símbolo em uma via que será de grande importância na região sul da cidade, a Avenida Zumbi dos Palmares localizada no bairro Jardim Vivendas.

O Prefeito João Dado lembrou que a data deve ser comemorada não apenas pela comunidade negra, pois todos possuímos sangue negro. “Estudos feitos por especialistas europeus mostram que somos todos negros, sem nenhuma exceção. Quem disser que não possui sangue negro, não sabe o que diz. Não há nenhuma diferença entre nós.”

Emocionada, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, disse que compartilha dos pensamentos do líder rebelde e presidente da África do Sul Nelson Mandela. “Ele era bem claro quando ele falava sobre a especificação de raças, como cotas, porque ele acreditava que isso aumentava a separatividade entre as raças, ele acreditava que as diferenças só iriam ter fim quando parássemos de falar sobre isso. Eu compartilho desse pensamento, mas também acredito que não dá para parar de falar da história do negro, porque se pararmos de falar nós iremos esquecer e não é para ser esquecido nunca. Somos todos filhos da mãe África.”

O Presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN), Benedito Donizete Moreira (Mestre Lousado), explicou a imp0ortãncia de se comemorar a data. “O dia 20 de novembro foi criado para mostrar a importância da cultura afro na formação da nossa cultura popular brasileira. E um monumento como esse que iremos receber, nos traz uma referência muito grande para os descendentes afros, para mostrar que o nosso povo, os nossos ancestrais, também ajudaram a construir esse país.”

A primeira-secretária do conselho de Votuporanga, Maria Madalena Moreira, explicou as ações desenvolvidas durante todo o mês em comemoração á data. “São ações cominadas no mês de novembro, mas é um trabalho que nós desenvolvemos o ano todo, através de reuniões e parcerias com instituições da cidade. Nós somos privilegiados por contarmos com parceiros muito bons, pessoas que se disponibilizam e abraçam a causa com a gente. Há cinco anos atrás, nós tínhamos o Conselho, tínhamos alguns projetos na cidade, mas nada que desse uma referência forte, e hoje nós temos uma avenida, Zumbi dos Palmares, temos a Praça Luís Gama, teremos agora um Monumento. Para nós, é uma emoção muito grande essas conquistas, pois é isso que nós buscamos: a valorização e a identificação do negro com a sua própria história.”

Ações

Ainda em alusão à data, a Prefeitura de Votuporanga vem promovendo também uma série de ações desde o último dia 5 que seguem até o dia 25 de novembro. Entre as atividades estão palestras, apresentações culturais, rodas de capoeira e a Campanha de Prevenção à Anemia Falciforme. Toda a programação conta com apoio do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra.

A Campanha de Prevenção à Anemia Falciforme, doença mais comum entre afrodescendentes, foi idealizada pelo Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, com apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Direitos Humanos e da Saúde. Por meio de parceria com os Laboratórios de Análises Clínicas da Unifev e dos cursos de Medicina e Biomedicina, a Prefeitura disponibilizou 250 coletas de exames de sangue gratuitos para detecção da doença nos Consultórios Municipais. Além disso, a Campanha também conta com palestras sobre o tema ministradas por alunos da Unifev nas escolas estaduais “Dr. José Manoel Lobo” e “Profª Esmeralda Sanches da Rocha”.

No dia 23 de novembro, às 7h30, o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” receberá o Presidente do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN), Engenheiro e Professor Universitário, Ivan Renato de Lima.

No sábado e domingo (24 e 25/11), para encerrar as programações, haverá apresentações típicas da cultura afro como Roda de Capoeira, Maculelê e também do Axé Criança. As apresentações ocorrerão na Praça Cívica (em frente à Concha Acústica), no sábado, das 8h30 às 13h, e, no domingo, às 18h, no Parque da Cultura.

Programação completa:

21 de novembro

15h30

EE “Profª Esmeralda Sanches da Rocha”

Apresentação do Projeto Axé Criança

22 de novembro

8 horas

CEM “Profª Irma Pansani Marim”

Apresentação do Projeto Axé Criança

23 de novembro

7h30

Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

Palestra especial do Presidente do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN), Engenheiro e Professor Universitário, Ivan Renato de Lima

24 de novembro

8h30 às 13h

Praça Cívica – Concha Acústica

Roda de Capoeira

Axé Criança

Maculelê

Presença da equipe da Secretaria de Saúde com testes gratuitos

25 de novembro

18 horas

Maculelê

Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” – Parque da Cultura