Ação pretende alertar sobre vagas de deficientes e idosos

TRANSITO –

Com abordagens e orientações de motoristas e pedestres, a ideia será sensibilizar a população sobre o respeito às vagas de estacionamento a idosos e deficientes.

Na data em que será comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3/12), para chamar a atenção sobre o tema, o Governo do Estado de São Paulo promoverá a “Virada Inclusiva”. Aqui em Votuporanga o evento será realizado no dia 1º de dezembro, a partir das 9 horas, em frente à Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”.

Motoristas e pedestres serão abordados por uma blitz educativa com orientações visando o respeito às vagas de estacionamento a idosos e deficientes. Serão distribuídos panfletos e botons com informações sobre o assunto e a mensagem “Há uma vaga especial para você. Respeite a dos deficientes e idosos”.