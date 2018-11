Caminhoneiro é feito refém durante assalto na BR-153

Vítima foi rendida no estacionamento de um posto de combustível, em Jaci; ele foi feito refém durante toda a madrugada

JACI – Um caminhoneiro de 40 anos foi feito refém durante assalto em um posto de combustível da BR-153, em Jaci. O motorista que foi rendido na noite de segunda-feira, 19, só foi liberado pelos criminosos na manhã desta terça-feira, 20, em um canavial de Catanduva.

De acordo com a Polícia Militar, o caminhoneiro estava no estacionamento do posto de combustível às margens da BR-153 quando foi rendido por uma dupla armada. O homem foi obrigado a entrar no caminhão e transitar pela rodovia, sentido Rio Preto.

Segundo a vítima, no trajeto ele foi obrigado a descer do caminhão e entrar em um carro, onde durante toda a madrugada foi feito refém pelos criminosos. Ao amanhecer de terça, o caminhoneiro foi liberado em um canavial às margens da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), que liga Catanduva a Itajobi.

Na rodovia, ele pediu ajuda para operários que trabalhavam na via, sendo socorrido e levado para o Plantão Policial de Catanduva, onde registrou boletim de ocorrência.

O caminhão roubado estava carregado de tarugo de alumínio havia sido carregado em Londrina (PR) e estava a caminho de Aparecida de Goiânia (GO); a carga estava avaliada em mais de R$100 mil. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Jaci.