Casal doa 1,3 tonelada de alimentos à Santa casa

Projeto “Solidariedade sem Fronteiras – Amor em Ação” beneficiou milhares de pacientes da Santa Casa de Votuporanga.

Um caminhão repleto de alimentos parou no pátio do Almoxarifado da Santa Casa de Votuporanga. No baú, centenas de itens como leite, bolacha, macarrão, óleo, café, açúcar, arroz, feijão, achocolatado. O casal Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro acompanhava a entrega dos mantimentos, com todo orgulho de quem viu o projeto “Solidariedade sem Fronteiras – Amor em Ação” crescer.

A arrecadação surgiu da iniciativa dos dois em colaborar com o próximo. “Neste ano, não fomos até Vilarejo de Nossa Senhora da Glória, em Minas Gerais, por motivos pessoais. Por isso, optamos em destinar metade dos alimentos para o Hospital votuporanguense. Acreditamos que ajudando a Santa Casa, não estamos colaborando apenas com Votuporanga mas com toda a região que é atendida por aqui”, disse Eva.

Ela agradeceu cada apoio recebido para o projeto, especialmente Leppos Estofados, que fez o transporte. “A população nos dá credibilidade e só podemos agradecer a cada um que contribui conosco. Vocês fazem a diferença”, complementou.

O objetivo do casal? Iniciar uma corrente do bem. “Queremos que este trabalho seja exemplo não somente para nossa cidade, mas para outros municípios. Vemos tantas Instituições fechando e é muito importante que a comunidade se una a favor destas entidades. Precisamos ser um canal de solidariedade, um porta-voz para ajudar o próximo. Em todo lugar é necessário alguém que socorra o outro”, frisou.

A doação foi de 1,3 tonelada de alimentos, repassados para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Não temos palavras para descrever tamanha gratidão por este casal. Seu Rubens e dona Eva não medem esforços em colaborar conosco. Todo mês, contribuem com macarrão e agora com esta grande quantidade. Em nome de nossos assistidos, muito obrigado”, finalizou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.