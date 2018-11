Casal é preso por tráfico de drogas no Pró-Povo

Um casal acabou preso por tráfico de drogas no bairro Pró-Povo, em Votuporanga. A prisão aconteceu durante patrulhamento da equipe da Força Tática abordou pela Rua das Andorinhas, naquele bairro, o indiciado C.E.S.S., de 22 anos e sua esposa L.M.S.P., de 27 anos. Após abordagem e entrevista pessoal, os policiais seguiram para a residência do casal, que em busca domiciliar, foram localizadas no quarto, diversas embalagens plásticas contendo crack, porções de crack a granel a serem embaladas, porção de maconha, micro tubos plásticos contendo cocaína, dinheiro proveniente da venda de entorpecentes, além de embalagens plásticas utilizadas para embalar as drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao casal, sendo conduzidos para Central de Flagrantes. Lá, numa busca pessoal na mulher, feita por uma escrivã de polícia, foram encontradas duas porções de cocaína nas partes íntimas da indiciada. Os dois devem responder pelo crime de tráfico de drogas e associação e foram encaminhados para a carceragem local, ficando agora a disposição da Justiça.