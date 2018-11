Decreto deve decidir abertura do comércio no Natal

Em evento de lançamento da campanha de Natal e outras novidades, diretoria da ACV explicou sobre a dificuldade em definir o calendário de fim de ano e pediu apoio ao prefeito João Dado

Mariana Biork

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) lançou nesta quarta-feira (21) a sua tradicional campanha de Natal, realizada com o intuito de aquecer as vendas na cidade e premiar os consumidores. O encontro, realizado no auditório da entidade, contou com a presença de empresários e autoridades de Votuporanga, que ficaram sabendo em primeira mão sobre as novidades da ACV, como a promoção “Liquida Votu”, o aplicativo “Descontos ACV” e a assinatura de convênio com o Colégio Unifev.

O primeiro tema tratado durante a reunião, entretanto, foi a indefinição do calendário para a abertura do comércio no horário noturno em dezembro. De acordo com a diretoria, a ACV tem feito tentativas de intermediação com os Sindicatos do Comércio e dos Comerciários para a definição da data, mas sem resultados positivos até agora.

O presidente da ACV, Valdeci Merlotti, disse que o trâmite para a definição do calendário já dura cerca de três meses. “Com o Sindicato dos Comerciários conseguimos definir as datas e os horários, porém com o Sindicato do Comércio não tem ocorrido o mesmo. Nós gostaríamos de estar já anunciando o calendário nesse encontro, a meu ver, esse é um passo para trás. Nossos lojistas precisam desta definição, para organizar suas equipes e planejar estratégias para as vendas de fim de ano. Não adianta nós empenharmos os nossos esforços se não houver uma definição de data que nos norteie. Com essa situação, sai perdendo os comerciantes e os consumidores.”

Para tentar solucionar o caso, o presidente assinou um pedido ao prefeito João Dado para que faça a publicação de um decreto, previsto em lei, referente ao funcionamento das lojas em dezembro. A solicitação da ACV é que a abertura em horário especial ocorra entre os dias 12 e 24 de dezembro.

O prefeito João Dado foi favorável ao pedido ao pedido e disse que a publicação do decreto deve ocorrer ainda nesta semana. “Estamos juntando forçar para fazer, quem sabe, o Natal mais bonito, iluminado, esperançoso e de progresso econômico para Votuporanga. A economia está melhorando, em novembro nós já tivemos uma melhora dos índices econômicos, as pessoas estão mais felizes. Não vamos deixar que obstáculos de natureza pessoal, que são contrários ao interesse público, desfaçam esse clima.”

Dado ainda explicou como funciona o decreto, que está previsto em lei. “Nós temos o que se chama Código de Postura, que traz a possibilidade de concessão, pelo Poder Público, de horários especiais de funcionamento do nosso comércio. No seu artigo 345, ele diz que poderão ser concedidas licenças especiais para o funcionamento durante datas especiais, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal, épocas em que o comércio fica fortalecido. Essas licenças são concedidas para entidades representativas de empregados e empregadores. Mas nós também temos uma outra lei normatizadora, que diz que o horário de abertura e fechamento do comércio, no mês de dezembro e nos dias úteis, será regulamentado por decreto executivo, ouvida a associação comercial, órgão de classe, mediante licença especial fornecida pela Prefeitura a pedido da parte interessada.”

Campanha de Natal

Intitulada “Natal em família”, a campanha de Natal da Associação Comercial de Votuporanga terá início no dia 26 de novembro e segue até o dia 31 de dezembro. Neste ano, os consumidores que adquirirem seus cupons nas lojas associadas a ACV terão a oportunidade de concorrer a um carro 0km, uma TV 4K de 40 polegadas e a 10 vales-compras de R$ 300 cada.

O sorteio dos vales-compras será no dia 20 de dezembro, já dos demais prêmios, em 5 de janeiro. A ação “Natal em família ACV” deverá distribuir cerca de 400 mil cupons. “A campanha vem de encontro com o papel da Associação Comercial, que é fomentar o comercio, buscar inovação, tecnologia e oportunidades de negócios para os seus associados”, disse o publicitário Robson Galiás, que apresentou a campanha aos presentes.

Liquida Votu

Pensando nas ações que deverão ser desenvolvidas no próximo ano, a Associação Comercial apresentou também o “Liquida Votu”, uma ação, envolvendo todas as lojas associadas, que juntas promoverão uma semana de descontos e atrativos para os consumidores da cidade e toda a região.

“O Liquida Votu surgiu para preencher uma lacuna importante no calendário anual do comércio de Votuporanga, que é entre o Natal e o Dia das Mães. A ACV pensou em dar um ‘up’ na semana do consumidor, realizada em março, e transforma-la em uma grande campanha. Então, além das campanhas de Dia das Mães, Pais, Crianças e Natal, que possuem uma premiação grande, nós teremos, a partir do próximo ano, mais uma campanha que impulsionará e contribuirá para o fortalecimento econômico dos associados”, explicou Robson Galiás.

O presidente da ACV comemorou o lançamento da ação e pediu pela adesão de todos os estabelecimentos comerciais associados. “Será uma grande ação, que promete movimentar toda a região. Diversos associados já se engajaram na iniciativa e começam a planejar estratégias para aproveitar mais esta data que entra para o calendário do comércio”, disse Valdeci Merlotti.

Aplicativo “Descontos ACV”

A ACV anunciou também uma nova ferramenta de vendas na internet. Trata-se do aplicativo “Descontos ACV”, que já está disponível nas lojas de aplicativos e pode ser baixado gratuitamente. O app, voltado exclusivamente para os comerciantes associados à ACV, pode ser utilizado por qualquer consumidor, em qualquer localidade. Nele é possível ter acesso a promoções e cupons de desconto oferecidos e cadastrados pelos próprios associados, além de localização de lojas por mapa, agenda de telefones, entre outros.

Convênio Colégio Unifev

Outra novidade, já para o próximo ano, é o desconto significativo nas mensalidades do Colégio Unifev para os associados da ACV. O convênio foi assinado pelo presidente da Associação Comercial, Valdeci Merlotti, e pelo presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, mantenedora do Colégio Unifev, o advogado Celso Penha Vasconcelos.

“Esse convênio irá beneficiar todos os associados da Associação Comercial. É mais um benefício que a ACV, em parceria com a Unifev, está oferecendo aos comerciantes da nossa cidade”, disse Celso Penha.