Detento tenta fuga do CDP de Rio Preto

Da Redação –

Um detento de 28 anos foi flagrado escalando o muro do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), na Rodovia BR-153, em São José do Rio Preto (SP), durante uma tentativa de fuga.

O boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado na terça-feira (20).

Segundo informações do registro policial, o homem foi detido pelos agentes penitenciários ao ser flagrado no muro. Durante revista, um celular foi encontrado com ele.

O aparelho foi apreendido e o detento levado a uma cela de contenção, conforme informado à polícia.