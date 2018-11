Escolas particulares doam bolsas de estudos

Melhor Estudante 2018:

Escola Passo a Passo doa bolsa de estudo para Ensino Médio e para escola de inglês.

A Escola de Educação Passo a Passo/Dom Bosco de Votuporanga participou mais um ano do projeto “O Melhor Estudante de Votuporanga”. A Escola Passo a Passo ofereceu uma bolsa de estudo integral para os três anos do Ensino Médio e quatro bolsas de estudos para cursos de inglês, uma parceira com a Escola Yazigi, que a partir de 2019 será franqueada pela Passo a Passo.

O aluno contemplado com a bolsa de estudos da Escola Passo a Passo foi o estudante da Escola Estadual Profª Sab Sarah Arnoldi Barbosa, Paulo José Vicário da Silva.

Melhor Estudante 2018: Colégio Unifev premia alunos da Maria Nívea com bolsas

Anna Carolina de Souza Arruda e Kawan Batista Moreira cursarão todo o Ensino Médio na Escola, gratuitamente, a partir de 2019

Os contemplados, que iniciarão os seus estudos na Instituição a partir de 2019, são Anna Carolina de Souza Arruda e Kawan Batista Moreira, da Escola Estadual Maria Nívea Costa Pinto Freitas:

A cerimônia contou com a presença do Diretor-Presidente da FEV, advogado Dr. Celso Penha Vasconcelos; da diretora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana Carvalho do Amaral; da Coordenadora do Ensino Médio Profª Mª. Adriana Naime

Pontes Passoni; da secretária municipal de Cultura, Silvia Stipp; e do secretário municipal de Educação, Ederson Marcelo Batista.