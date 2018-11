FAMÍLIAS GRÁVIDAS:- Encontro acontece nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (22), acontece no auditório do Espaço Unifev/Saúde, na Santa Casa de Votuporanga, o Encontro de Famílias Grávidas, promovido pelo Hospital e SanSaúde. As informações serão prestadas às famílias pela doula e educadora perinatal, Arlete Mendes.

A assessoria de imprensa do Hospital explica que Arlete irá falar sobre a sua atuação naquela entidade no que tange a sua experiência de partos. “Faço palestras baseadas na experiência do dia a dia. Formo uma roda com os presentes para que todos participem, tirando a dúvida e criando laços para que fiquem bem à vontade”, adiantou.

Ela explica o que é ser doula. “É uma missão que me enche de gratidão. Trabalho para que a mamãe tenha seu bebê em um ambiente tranquilo, acolhedor e com muito amor. Auxilio durante o nascimento e, até mesmo, durante a gestação e o pós, oferecendo suporte emocional e físico na preparação da chegada do neném”, disse.

Entre suas funções da profissional: orientações e facilitar a preparação para o procedimento; encorajar o parto normal; tirar dúvidas e diminuir anseios relacionados ao nascimento e a vida do casal com o novo bebê; sugerir formas de aliviar a dor, através de posições ou massagens; oferecer apoio emocional e assistência em relação aos primeiros cuidados do bebê.

A doula atua no Hospital desde fevereiro de 2014, participando ativamente de centenas de partos do Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e particulares. “Cada caso é mágico. Buscamos respeitar o tempo de cada bebê e de sua mamãe, com massagens, técnicas de relaxamento, respiração, exercícios, dicas de posições. Não tenho dúvidas dos benefícios para a criança, que chega ao mundo com muito mais amor”, destacou.

Arlete convida a todos a participar do Encontro. “A cada palestra, uma novidade. São pessoas diferentes chegando, retornando após o nascimento, com outros costumes. Mulheres e familiares chegam na roda e todos aprendem juntos. Sempre um momento muito especial”, complementou.

O coordenador da iniciativa e enfermeiro obstetra, Rodrigo Ribeiro, destacou que o Hospital possui um quarto preparado para o parto humanizado. É o PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), específico para este atendimento. Com todo suporte de Centro Cirúrgico, oferece todas as condições para a chegada do bebê em um ambiente confortável, com presença de acompanhante e assistência necessária. “O objetivo da ação é apresentar nossa estrutura e profissionais, para que se sintam mais seguras e preparadas para este novo universo. Esperamos todos vocês, principalmente os pais, para que as famílias participem e se sintam corresponsáveis desta gestação e chegada do novo integrante”, finalizou.

O Encontro de Famílias Grávidas é gratuito e não é necessária inscrição.