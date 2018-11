Um homem de 44 anos morreu na tarde desta terça-feira, dia 20, após capotar o carro na vicinal Comendador Chafic Saab, em Elisiário. O motorista era Flávio Gimenez, morador de Urupês, cidade vizinha a Elisário.

O acidente ocorreu quando Flávio seguia no sentido Urupês. A Polícia Militar suspeita que ele tenha perdido o controle do veículo durante alguma manobra na pista. Uma equipe médica chegou a dar atendimento ao motorista, mas constatou a morte no local do acidente.