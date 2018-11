Isis Valverde compartilha primeira foto ao lado do filho, Rael

A atriz encheu o coração dos fãs de amor com a publicação.

Isis Valverde segue encantando com os novos momentos do filho. Após protagonizar um momento inspirador dando um beijo em seu marido, André Resende, com Rael no colo na porta da maternidade, ela dividiu um clique de seu contato com o bebê.

O pequeno Rael, que promete trazer muita alegria à família, veio ao mundo no final da tarde do dia 19/11, com 3,380 kg e 51 cm.

Sorridente, a atriz deixou o local um dia após dar à luz. Acompanhado do menino, o casal protagonizou um momento pra lá de fofo e com um beijão posando para os fotógrafos.

O primeiro filho da atriz é fruto de seu relacionamento com André Resende, com quem a morena se casou no meio do ano em uma cerimônia relativamente pequena, quando já estava grávida de três meses.