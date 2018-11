Mutirão de Renegociação de Dívidas do Procon começa na próxima semana

Central de Atendimento será montada no Centro do Empreendedor nos dias 28, 29 e 30 de novembro, 1 e 3 de dezembro.

Pessoas que possuem dívidas com bancos e empresas de telefonia terão oportunidade de liquidar seus débitos na próxima semana através do Mutirão de Renegociação de Dívidas que o Procon de Votuporanga promoverá.

Uma Central de Atendimento com especialistas em Defesa do Consumidor será montada nos dias 28, 29 e 30 de novembro, 1 e 3 de dezembro no Centro do Empreendedor e funcionará, das 9h às 16 horas, nos dias úteis, e, no sábado (1/12), das 9h às 13h.

O Mutirão contará com parcerias como a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Associação Comercial de Votuporanga, Boa Vista SCPC e empresas de telefonia como Vivo, Claro e TIM.

A Diretora do Procon de Votuporanga, Andréa Thomé, explicou que a escolha da data para a realização do evento foi estratégica de forma a oportunizar boas negociações aos consumidores. “Aproveitaremos o período em que as pessoas receberão a primeira parcela do 13º para proporcionar um ambiente com negociações que podem chegar aos 80% de descontos. Desta forma, auxiliamos os consumidores neste processo e, com isso, eles voltam a ter crédito e poder de compra, aquecendo também a economia local”.