O Melhor Estudante de Votuporanga” premia alunos

Em cerimônia, seis alunos foram contemplados com bolsas de estudo integral e outros quatro alunos ganharam cursos; 17ª edição contou com mais de 100 alunos participantes

O casal presidente do Rotary 8 de Agosto de Votuporanga, Cris Zaparolli e Jaime de Bortole, o associado do Clube, Marcos Dóres, os estudantes premiados e o governador do Rotary, Distrito 4480, Luis Cesar Rodrigues

Público e partes dos prêmios que foram doados aos estudantes no Centro de Convenções jornalista Nelson Camargo

Mariana Biork

Reconhecer, valorizar e incentivar a educação aos jovens e adolescentes são os pilares do concurso cultural “O Melhor Estudante”, ação desenvolvida pelo Rotary Club Oito de Agosto, que visa ofertar bolsas de estudos integral para o Ensino Médio e outros prêmios. A cerimônia de premiação da edição 2018 foi realizada na última segunda-feira, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

O evento de premiação contou com a presença dos ex-Governadores José Luiz Sanches Vargas e Alcir Rubens Monteiro, do atual Governador do Rotary, Luis Cesar Rodrigues, do Presidente do Rotary Club Oito de Agosto, Jaime Demétrio de Bortole, e de Eliane da Silva Teixeira, a primeira aluna a vencer o concurso, em 2002.

Nesta edição, o concurso “O Melhor Estudante de Votuporanga” premiou dez alunos. Os seis primeiros ganharam bolsas de estudo para cursarem o Ensino Médio nas escolas Colégio Unifev, Piconzé, Passo a Passo e Dinâmica, enquanto os outros quatro estudantes ganharam cursos de natação ou hidroginástica na escola Nado Livre e um par de tênis da Let’s Tênis. Todos os estudantes ganharam bicicletas, relógios e canetas, além de um troféu para si e outro para a escola que representa. Os prêmios somam mais de R$200 mil.

Os seis alunos que foram contemplados com uma bolsa de estudos integral são: Kawan Batista Moreira (EE Profª Maria Nívea Costa P. Freitas); Bruno Henrique Savazzi Dias (EE Profº Uzenir Coelho Zeitune); Paulo José Vicário da Silva (EE Profª Sarah Arnoldi Barbosa); Ana Carolina de Souza Arruda (EE Profª Maria Nívea Costa P. Freitas); Mirela Cristiano de Faria (EE Profª Juraci Lima Lupo); Ana Clara Aparício da Silva (EE Profª Sarah Arnoldi Barbosa).

Os demais estudantes premiados são: Larissa Andrade de Souza (EE Profª Sarah Arnoldi Barbosa); Eduarda Gomes Caló (EE Profª Sarah Arnoldi Barbosa); Júlia Stephanie do Carmo Lira (EE Profª Sarah Arnoldi Barbosa); Leonardo Dias Siviero (EE Profª Sarah Arnoldi Barbosa).

Em sua 17º edição consecutiva, mais de 100 alunos de escolas estaduais do município e do distrito de Simonsen realizaram a avaliação no dia 11 de novembro. Entre as escolas participantes estão: EE. Prof. Cícero Barbosa Lima Junior, CEM. Prof. Orozimbo Furtado Filho, EE. Profª. Uzenir Coelho Zeitune, EE. Profª. Juraci Lima Lupo, EE. Sebastião Almeida Oliveira, EE. Profª. Maria Nívea Costa P. Freitas, EE. Profª. Esmeralda Sanches da Rocha, EE. Dr. José Manoel Lobo, EE. Profª. Enny Tereza Longo Fracaro e EE. Profª. Sarah Arnold Barbosa.

“O Melhor Estudante de Votuporanga” é uma realização do Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto com apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP), da Diretoria Regional de Educação de Votuporanga, da Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias de Educação e Cultura e Turismo, e da Câmara Municipal de Votuporanga.