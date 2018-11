PF faz apreensão durante operação contra crime organizado

Policiais federais cumpriram mandado de busca nesta terça-feira (20), em Lins (191 quilômetros de Votuporanga), durante Operação Pregadura, deflagrada com objetivo de desarticular organização criminosa que atua dentro e fora de estabelecimentos prisionais de todo o Brasil ordenando ataques a agentes públicos, torturas e rebeliões.

Além de São Paulo, foram cumpridos mandados em outros seis estados. Nas diligências em Lins, agentes apreenderam documentos, extratos bancários e agendas com anotações relacionadas às investigações. O material será remetido para o Paraná, onde estão concentrados os trabalhos de apuração.

Segundo a Polícia Federal (PF), a operação busca reprimir crimes cometidos por membros da organização que ocupam posições de liderança na estrutura da rede criminosa. O nome “Pregadura” faz referência à jogada de xadrez que tenta impedir a movimentação de peças do adversário em uma partida.

“O grupo identificado era responsável por comandar as ações da facção em todos os estados do país, autorizando o ataque a agentes públicos, crimes de tortura, rebeliões e compra e venda de armas de fogo para a prática de crimes”, informou a assessoria de imprensa da PF de Curitiba por meio de nota.

“As decisões partiam normalmente de dentro da Penitenciária Estadual de Piraquara, no Paraná, e eram difundidas através de uso de telefones celulares e aplicativos de comunicação. Nas unidades prisionais em que as ordens não entravam com uso destes meios de comunicação, eram utilizados bilhetes encaminhados por meio de visitantes”.

No total, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 31 mandados de prisão preventiva em cidades nos estados de Rondônia (Porto Velho), Rio Grande do Norte (Mossoró), Roraima (Boa Vista), Minas Gerais (Uberaba), Mato Grande do Sul (Dourados e Campo Grande), Paraná (Londrina, Cambará, Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais e Piraquara) e São Paulo (Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, Lins, Mairiporã, Ubatuba e São Paulo).

As ordens judicias foram deferidas pela Vara Criminal de Piraquara e os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e o comércio ilegal de drogas, tráfico de armas, tortura e homicídios. (Lilian Grasiela/Jornal Cidade de Bauru/Rede APJ)