Recurso de Edson Gomes é parcialmente aceito

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) acatou parcialmente recurso do prefeito afastado de Ilha Solteira, Edson Gomes (PP), de uma emissora de rádio e um servidor municipal em processo por improbidade administrativa no qual foram condenados em primeira instância. Porém, o conteúdo da sentença só será conhecido com a publicação do acórdão, o que não havia ocorrido até o fechamento desta edição. As partes ainda poderão recorrer.

Em janeiro deste ano, a Justiça em Ilha Solteira condenou Edson ao ressarcimento de danos causados aos cofres públicos, cujo valor será apurado durante fase de liquidação da ação; ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do prejuízo; à suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco anos; e à proibição de contratar com o poder público pelo mesmo prazo. As mesmas sanções foram aplicadas aos demais réus. Os três também terão que pagar R$ 100 mil a titulo de danos morais coletivos.

Segundo o Ministério Público, autor da ação, o chefe do Executivo afastado abriu licitação, em novembro de 2011, para contratar emissora de rádio para a veiculação de peças publicitárias diárias. A vencedora do certame apresentou proposta de R$ 154.980,00.

Porém, ficou constatado que a empresa prestou serviços aquém dos que foram contratados. Além disso, a Promotoria de Justiça alegou que houve mal uso do acordo, que não foi utilizado para caráter educativo, informativo ou de orientação social que demonstrasse interesse público.

SEM CONTATO

A reportagem não conseguiu contato com Edson, nem com seus advogados.