Sem Diego e Brenner, Tricolor vai ao Rio com 22 jogadores

São Paulo tem seis desfalques para a partida contra o Vasco, nesta quinta-feira: Diego Souza, Brenner, Bruno Alves, Gonzalo Carneiro, Luan e Rojas

O São Paulo embarcou para o Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira com 22 jogadores. Diego Souza, que voltou a sentir dores no joelho direito, e Brenner, com um edema na coxa esquerda, ficaram em São Paulo e não estão à disposição de André Jardine para a partida contra o Vasco, às 20h desta quinta, em São Januário.

Bruno Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também integra a lista de desfalques. Gonzalo Carneiro (estiramento na coxa direita), Luan (entorse no tornozelo direito) e Joao Rojas (cirurgia no joelho direito) seguem fora.

Anderson Martins, que sofreu com uma amigdalite nesta semana, está entre os relacionados. No entanto, Rodrigo Caio é o favorito para ficar com a vaga de Bruno Alves. No lugar de Diego Souza, entra Tréllez.O provável São Paulo tem Jean, Bruno Peres, Arboleda, Rodrigo Caio e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Helinho, Everton e Tréllez.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno Peres, Edimar, Reinaldo e Tuta

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Rodrigo e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Hudson, Liziero e Jucilei

Meias: Everton, Everton Felipe, Helinho, Nene e Shaylon

Atacantes: Antony, Pedro Bortoluzo e Tréllez