Aberta a temporada 2019

De Trivela – Jefferson Camargo –

Começa hoje mais um Paulistão, para alguns e Paulistinha para outros…. Fico com a segunda opção.

Todo começo de temporada é assim, os grandes se reforçando e os pequenos se esforçando para se manterem vivos na série A1 e parece que esse ano esse abismo será ainda maior dado o peso dos reforços que os grandes de São Paulo trouxeram para esse ano novo. Vejamos.

Por ordem de peso, o Santos trouxe o mini jogador quase xará Yeferson Soteldo, venezuelano que terá a grande responsabilidade de envergar a camisa 10 do Peixe que outrora foi transpirada por um tal Edson. Sinceramente não sei porque assim como na NBA, não aposentam uma camisa tão preciosa. Além de nomes em negociação, sem dúvidas o maior, e não sei se melhor reforço no Santos, seja o treinador Sampaoli. Isso porque o argentino já chegou mostrando a que veio batendo de frente com a direção santista na cobrança por reforços. Fico em dúvida até quando o temperamento de Seu Jorge irá sobreviver na Vila.

O Corinthians, assim como o Santos tem na volta precoce de Fábio Carile o seu reforço mais importante, já que após nadar no caminhão de dinheiro dos Emirados, volta com a responsabilidade de colocar o Timão nos trilhos novamente após um ano turbulento.

Para isso joga suas fichas principalmente no goleador argentino Mauro Boselli que apesar da idade um pouco avançada, promete trazer alívio ao setor ofensivo que sofre desde a saída de Jô para o Japão. Além dele, Ramiro, Sornoza e o zagueiro Manoel chegam para reforçar o time de Itaquera na temporada para trazer o sorriso de volta à face da Fiel Torcida.

No Tricolor aqui do Morumbi as expectativas não são menores nem diferentes já que o retorno de Hernanes e a chegada de Pablo na frente e Tiago Volpi que chega com a promessa de acabar com a dor de cabeça no gol que Sidão trazia, credenciam o São Paulo a apostar no fim d um jejum que vem desde 2012 com a longínqua conquista da Copa Sulamericana.

O único porém que enxergo, é a efetivação de André Jardine como treinador. Apesar de promissor, não vejo ele capaz de segurar um grupo forte e experiente nas mãos e muito menos nos vestiários. É esperar para ver.

Por fim, chegamos ao primo rico. Ou melhor, ao primo milionário…

O Palmeiras, atual campeão brasileiro chega com toda a pompa e circunstância capitaneados por Felipão e com a chegada de Ricardo Goulart e outros bons reforços, se credencia como o grande favorito a conquistar a maioria dos torneios que irá disputar em 2019.

Time e elenco para isso o Verdão tem de sobra.

Basta saber priorizar.

Jefferson Camargo é jornalista, colaborador deste Diário e gosta de zebras…