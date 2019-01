Caminhoneiro morre após ser lançado de viaduto

No mesmo acidente; motociclista também morreu.

Vítima bateu caminhão na mureta de proteção do viaduto, a porta abriu e ele foi lançado para fora. Motociclista seguia atrás e não conseguiu desviar. Acidente aconteceu em Guararapes.

Caminhoneiro caiu de viaduto na rodovia Marechal Rondon, em Guararapes — Foto: Arquivo Pessoal

Caminhão bateu na mureta de proteção do viaduto — Foto: Arquivo Pessoal

Moto também se envolveu no acidente em Guararapes; motociclista morreu — Foto: Arquivo Pessoal

Duas pessoas morreram em um acidente na tarde desta sexta-feira (18) na rodovia Tenente Rio Branco Antunes, que liga Guararapes (a 151,9 Km de Votuporanga) à Rodovia Marechal Rondon. Uma das vítimas é um caminhoneiro, que caiu de um viaduto após a porta do caminhão abrir.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o homem tinha 63 anos, dirigia um caminhão e saía de Guararapes sentido Andradina (SP). O caminhoneiro perdeu o controle do veículo depois que um carro que seguia na direção contrária teria tentado fazer uma ultrapassagem.

O caminhoneiro bateu na mureta de proteção do viaduto e, com o impacto, a porta do caminhão abriu. O motorista caiu de uma altura de aproximadamente três metros no acostamento da Rodovia Marechal Rondon.

Segundo a polícia, o caminhoneiro não usava cinto de segurança. A outra vítima é um motociclista de 36 anos que seguia atrás do carro e não conseguiu desviar. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O motorista do carro teve apenas ferimentos leves.