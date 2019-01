Coluna do Turismo Paulista

ROTEIRO DOS BANDEIRANTES –

Este é um Roteiro Turístico Rodoviário trazido ao mercado há anos atrás por Marisa Domenico, quando ela era moça cheia de energia. Com a sua Agência de Turismo, ela deitava e rolava com excursões rodoviárias especiais para idosos ou para estudantes.

Naquela época, o Roteiro dos Bandeirantes também era chamado de Roteiro das Monções, uma vez que era da cidade de Porto Feliz que partiam as Monções, as incursões dos Bandeirantes pelo Rio Tietê.

E foi naquela época que a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo lançou a “novidade” que se chamou o “Clube da Terceira Idade”, com as três Operadoras de Turismo pioneiras que se destacaram: a Agência Turnac, a Nivamar Turismo, e a Tropical Turismo.

VIERAM OS NÚCLEOS

Depois, na década de 90, essa mesma Secretaria Estadual teve a feliz idéia de lançar os “Núcleos de Turismo”, programa sempre imitado. Foi quando o Roteiro dos Bandeirantes passou a ser um dos incluídos no “Núcleo de Turismo dos Bandeirantes”.

Sempre teve o carinho e a atenção por parte dos membros do Conselho Estadual de Turismo e, no começo, somente a cidade de Itu se dedicou de corpo e alma e se impôs como rainha do citado roteiro, dado o seu maior patrimônio histórico.

As outras cidades ainda não tinham acordado para o turismo.

NASCEU O TURISMO NO ESTADO

Depois, as cidades de Itu, Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Araçariguama, Tietê, Cabreúva, Salto e Porto Feliz fortaleceram a base do Roteiro Turístico dos Bandeirantes, aliás, um roteiro muito agradável em qualquer época do ano e para todas as faixas etárias.

Aquelas oito Prefeituras assinaram um convênio de parceria. Foram os passos Iniciais que vieram e se tornar, hoje, as 34 Regiões Turísticas do Estado de São Paulo, tanto quanto temos agora nossas 70 Estâncias Turísticas e mais os 140 municípios de Interesse Turístico (mesmo a Assembleia Legislativa nos devendo a aprovação dos últimos 43 que lá estão a espera das benesses dos deputados).

BEM VINDO, PROJETO “TIC”

Há anos você já deve ter ouvido promessas nas campanhas eleitorais, segundo as quais teríamos a volta dos trens ligando as principais cidades do nosso Estado à nossa Capital.

Nesta semana, está decolando o Projeto “TIC”, ou “Trem Intercidades”.

O Governador João Dória Jr. reuniu-se com técnicos do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento visando acabar com as conversas inúteis que ouvidos até agora.

As primeiras cidades que estarão ligadas à capital paulistana são: Campinas, Americana e São José dos Campos. Mas, Pindamonhangaba, Sorocaba e Santos também estão em estudos. Ficamos no aguardo.

SALÃO SÃO PAULO DE TURISMO

Já estão abertas as inscrições para aquisição de espaços no 18º. Salão São Paulo de Turismo que acontecerá de 26 a 28 de junho de 2019 (anote em sua agenda).

A sua cidade, os seus atrativos, seus eventos, seus empreendimentos precisam se mostrar em mais uma edição desse importante evento. Fale com a Amitur (11) 3758-0142 ou com a Conteúdo Brasil (11) 2069-9058.

Nas mesmas datas e no mesmo local (Centro de Eventos São Luís, na capital) haverá também o ‘Congresso do Turismo Paulista’ com os técnicos especializados nos diversos segmentos do turismo e, ainda, a 8ª. edição da ‘Expo Artistas Plásticos Paulistas’ para artistas nascidos ou moradores do nosso Estado. Todos os eventos com ingresso gratuito.

(texto de Jarbas Favoretto, MTb 32.511 – 16/1/2019)