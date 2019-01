Enfermeira é encontrada morta em Rio Preto

Segundo a polícia, o suspeito do crime é o ex-marido da enfermeira que não aceitava a separação. Ele foi preso.

Uma enfermeira de 37 anos foi encontrada morta nesta sexta-feira (18), no apartamento em que morava, no bairro São Manoel, em São José do Rio Preto (SP). O crime aconteceu em um prédio na Rua Teodoro Del Monte, atrás do Hospital de Base.

O corpo foi encontrado no apartamento no segundo andar. Segundo a polícia, a vítima Juliana Landin Simão foi estrangulada até a morte.

O corpo só foi encontrado porque a vítima era enfermeira e como não apareceu para trabalhar os parentes acharam estranho o sumiço e foram até o apartamento. Só quando arrombaram a porta descobriram que a mulher estava morta.

Segundo a polícia, o suspeito do crime é o ex-marido da enfermeira que não aceitava a separação. O corpo foi encontrado amordaçado, amarrado e inchado. O carro da vítima foi levado pelo ex-marido.

O ex-marido, Cícero Gomes Lima, foi preso na tarde de sexta-feira (18) em Buique (PE), com o carro do casal. Ele foi levado para São José do Rio Preto.