FATO OU FAKE

É #FAKE print do Twitter em que Carlos Bolsonaro fala em roubar

Imagem com tuíte falso é de conta que imita a conta oficial de Carlos Bolsonaro.

Circula pelas redes sociais o print de um post do vereador Carlos Bolsonaro que diz: “Lembrem-se: O PT roubou mais! Nós estamos aqui faz 17 dias, temos que roubar por mais 12 anos e 337 dias pra alguém reclamar!” A imagem é #FAKE.

O post foi feito por um usuário que utiliza o nome Carlos Bolsonardo, com um ‘r’ antes das últimas duas sílabas do sobrenome e não tem a conta verificada pelo Twitter. Já a conta do vereador é verificada.

A postagem alcançou mais de 14 mil curtidas, 4,6 mil retuítes e provocou polêmica entre seguidores de Carlos Bolsonaro e adversários políticos dele.