Menina tem perna amputada após acidente que matou três pessoas da família

Criança de 8 anos permanece internada no setor de pediatria da Santa Casa de Araçatuba (SP) e está estável. Acidente foi na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, na noite do dia 14 de dezembro.

A menina de 8 anos que sobreviveu ao acidente de trânsito que matou três pessoas da família dela, em Araçatuba (SP), precisou amputar a perna direita na quinta-feira (17).

Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa de Araçatuba, a criança permanece internada no setor de pediatria do hospital e está estável. O acidente foi na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, na noite do dia 14 de dezembro.

De acordo com as informações da polícia, o carro da família rodou na pista e foi atingido por duas caminhonetes. Estavam no veículo o avô de 69 anos, a mãe de 41 e duas filhas, de 8 e 17 anos.

A mãe Maria Cristina Machado de Carvalho e a filha mais velha Isadora Machado de Carvalho ficaram presas às ferragens e morreram no local do acidente. Antônio Machado chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Já os motoristas das caminhonetes tiveram ferimentos leves.