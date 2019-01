Carille elogia atuação do Corinthians na estreia

Campeonato Paulista –

Técnico do Timão se mostrou satisfeito com o rendimento de seus jogadores no empate, em 1 a 1, com o São Caetano, e ponderou que o elenco ainda está iniciando as atividades

O técnico Fábio Carille deixa a Arena Corinthians satisfeito com o desempenho de sua equipe no empate, em 1 a 1, com o São Caetano na estreia do Campeonato Paulista 2019. Apesar do Timão ter conseguido marcar seu gol apenas no último minuto da partida, o comandante do Alvinegro elogiou a atuação, mas citou algumas falhas cometidas pela equipe.

Apesar da empolgação, o Corinthians não conseguiu demonstrar um bom futebol. O time foi bem marcado pelo São Caetano e encontrou imensa dificuldade para criar no ataque. Por conta disto, a partida ficou truncada no meio de campo e o Timão, embora com a posse da bola, não teve criatividade para chegar ao gol adversário.

De volta ao clube do Parque São Jorge após um período na Arábia Saudita, Carille explicou que a reconstrução de uma equipe leva algum tempo para ser concluída e, por isso, é necessário um pouco mais de paciência por parte da torcida corintiana, isto porque, nem sempre o time conseguirá ter boas atuações nestes primeiros jogos da temporada.

– Dá trabalho, mas é um dever nosso. Estou feliz de já estar tendo ideias, principalmente defensivas, onde o clube tomou muitos gols no ano passado. Já há uma organização muito legal, agora é buscar passe, com uma organização melhor, qualificada de trás, normalmente com o Ramiro baixando ali para uma saída melhor. Temos tudo para crescer. Minha comissão e a diretoria estão trabalhando satisfeitos com o início de trabalho, e a tendência é que a gente cresça a cada jogo – sinalizou Carille.

O próximo jogo do Corinthians no Campeonato Paulista será na quinta, contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa. A partida em Campinas será disputada às 19h15.Confira outros trechos da entrevista do técnico do Timão:

Ramiro

A bola passou por ele, ele rodou com qualidade, também é o início, acho que vai crescer muito, buscou triangulações no primeiro tempo com o André e com o Fagner. A gente conseguiu envolver o adversário sem ele estar muito entrosado. A princípio o objetivo hoje é usar ele por dentro.

Sornoza

Sobre o Sornoza, eu tenho a ideia de trabalhar com dois meias, eu quero que ele gire mesmo, ainda não está achando o momento certo de fazer, mas com o trabalho, o dia a dia com os jogadores, ele vai saber essa hora de sair do lado e aparecer do lado do Jadson para virar mais um meia.

Boselli

Sobre o Boselli ainda não tenho uma referência, amanhã ele faz o primeiro trabalho coletivo, com o pessoal que não jogou hoje para, aí sim, a gente começar a programar quando é que ele vai estrear. Mas tem que ter calma, muito tempo sem trabalhar com bola, é bom que a gente não acelere para que ele possa entrar em campo com confiança.

Entrosamento entre Jadson e Sornoza

Muito feliz pela jogada construída e triste por ela não terminar bem, pelo menos a gente chegou, chegou tocando. A bola do Jadson para o Sornoza, depois foi Ramiro para Jadson. Então já estão se encontrando, estão se buscando, e agora é o processo natural de a perna já estar um pouquinho pesada nesse momento da temporada. Não tivemos uma finalização mais precisa, mas agora é nosso próximo passo de melhora.