CAV estreia hoje com a mesma base campeã

(AFI) – O tradicional Votuporanguense começa a caminhada na Série A2 do Campeonato Paulista e vai enfrentar o Juventus, na Rua Javari, nesse domingo, às 10 horas da manhã.

A primeira rodada da competição começou neste sábado com três jogos. Além da partida na Rua Javari, mais dois jogos acontecem simultaneamente nesta manhã de domingo. Mais tarde, às 16 horas, outros dois jogos fecham a rodada.

MOLEQUE TRAVESSO MEXIDO

Para a disputa da Série A2, o Juventus manteve a base que jogou a Copa Paulista no segundo semestre de 2018. Mas isso não impediu a equipe de também fazer contratações para reforçar o elenco. Ao todo, são 14 reforços: o goleiro Paulo Vitor, o lateral-esquerdo Roger Bastos, os zagueiros Lucas Rocha, Diego Sacomam e Ali Mohamad, os volante Alê e Gabriel, os meias Thiago Potiguar e Moisés e os atacantes Marcelo Fernandes, Leo Osório, Romarinho, Medina e Ramon.

O técnico Alex Alves comandou a equipe em amistosos antes da temporada começar. O Moleque Travesso bateu o Desportivo Brasil e Oeste, ambos por 1 a 0, e perdeu para São Caetano, por 2 a 0, e Ponte Preta, por 2 a 1.

BASE MANTIDA

Assim como o Juventus, o Votuporanguense também manteve a base do ano passado, até porque foi campeão da Copa Paulista. Com isso, a equipe de Votuporanga se prepara não apenas para a disputa da Série A2, mas também da Copa do Brasil.

Do elenco campeão, permanecem no clube 80% dos jogadores e a diretoria ainda trouxe onze reforços: o goleiro Jordan; os laterais Paulinho, Belão, Fernandinho e Thiago Pereira; o zagueiro Luanderson. o volante Murilo e o meia Jardisson; além dos atacantes Cristiano, Raynan e Wesley Natã.

Para a primeira partida, Cristiano e Belão ainda não poderão estrear por problemas de documentação, mas devem ficar à disposição do técnico Eduardo Souza nas próximas rodadas.

Série A2 do Paulista tem regulamento novo e promessa de equilíbrio

O regulamento sofreu mudanças em relação ao ano passado, quando apenas os quatro melhores avançavam para as semifinais

(AFI) – A briga por duas vagas na elite do Campeonato Paulista começou neste sábado e a expectativa é que a Série A2 de 2019 seja marcada por muito equilíbrio. Antes da bola rolar, fica difícil apontar os candidatos ao acesso. Tudo pode acontecer com os 16 clubes, mas é bom não bobear nas primeiras rodadas, pois a primeira fase é tiro curto e um início ruim pode custar caro lá na frente.

O regulamento sofreu mudanças em relação ao ano passado, quando apenas os quatro melhores avançavam para as semifinais. Em 2019, os 16 clubes se enfrentam em turno único – 15 jogos – e os oito primeiros se classificam para as quartas de final, que, assim como as semifinais e a final, serão realizadas em jogos de ida e volta. Os finalistas conquistam o acesso à elite e o campeão garante vaga na Copa do Brasil de 2020. Já os dois piores da primeira fase serão rebaixados.

Além do acesso e da vaga na Copa do Brasil do próximo ano, o campeão da Série A2 recebe uma premiação de R$ 280 mil, enquanto o vice fica com R$ 200 mil. Com exceção dos dois rebaixados, os outros clubes também receberão uma bonificação dependendo das suas colocações.