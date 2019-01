Documentos mostram relato de morador que disse ter apanhado de ET nos anos 90

Caso foi registrado na delegacia em 3 de julho de 1997, em Sorocaba, no interior de São Paulo, e foi arquivado no Fórum. Célio de Lima Baptista morreu meses depois do ocorrido; causa é desconhecida.

Por Carlos Dias – Sorocaba (G1)

Célio Baptista registrou boletim de ocorrência alegando agressão de ET em Sorocaba — Foto: Cedoc/TV TEM – Clayton Esteves/Arte

Na noite do dia 3 de julho de 1997, um matagal no bairro Vila Helena, zona norte de Sorocaba (SP), foi palco de uma luta entre o homem e um extraterrestre. Pelo menos é o que mostra o histórico do boletim de ocorrência registrado naquela data.

Na época, o vendedor autônomo e praticante de artes marciais Célio de Lima Baptista, 26 anos, registrou o caso no 8º Distrito Policial como lesão corporal causada por um ser de dois metros, magro e com olhos vermelhos.

Ao menos na Justiça de Sorocaba, o caso foi o único a chegar ao Fórum e arquivado no ano seguinte, sem a identificação do suposto “ET briguento”. Célio foi procurado para falar sobre o caso, mas ele morreu meses depois do ocorrido. Ufólogos que acompanharam de perto a história disseram que a causa da morte do rapaz é desconhecida até hoje.

Em pesquisas pelo histórico do boletim de ocorrência da época, aos depoimentos anexados ao processo e ainda resgatamos uma reportagem em que oito meses depois da ocorrência Célio desenhou o agressor e explicou com detalhes o que passou.

Morador de Sorocaba registra boletim de ocorrência por agressão de extraterrestre

3 de julho de 1997

O vendedor voltava para casa com verduras quando o carro quebrou na Vila Helena, zona norte de Sorocaba. Com medo de ter o veículo furtado, o rapaz andou até a casa, deixou as compras e iria dormir no carro, segundo o relato ao MP.

Vigias o tranquilizaram e disseram que olhariam o automóvel quebrado. Por volta das 20h, uma luz teria aparecido no céu, mas a situação não teria chamado a atenção do vendedor, por existir um aeroporto na região.

Célio Registrou boletim de ocorrência em Sorocaba, na época — Foto: Arquivo/TV TEM

O rapaz seguiu para casa e decidiu cortar caminho por um matagal, quando apareceu a luz e a figura descrita por ele, na ocasião, como “um esqueleto, sem carne, de cor inexplicável, mãos de pinças e olhos vermelhos”. Célio afirmou que tentou se proteger porque tinha conhecimento de artes marciais.

“Ele queria falar alguma coisa, assim ‘zen, rá, za’, como se quisesse falar e eu não entendia e minha língua já estava começando a ficar pesada de medo. Eu não tirava o olho dele”, afirmou célio à reportagem da TV Globo, oito meses depois do ocorrido.

Rapaz desenhou ser magro e com olhos vermelhos que teria o atacado em Sorocaba — Foto: Arquivo/TV TEM

Ferimento no polegar

Conforme o relato ao MP, ele “sentiu algo no seu dedo [polegar direito] mas só percebeu a perfuração profunda e seu nariz sangrando após o ser ter desaparecido; que seu nariz sangrou só do lado direito, sentiu o lado direito do seu corpo, da cabeça aos pés totalmente congelado.”

Em seguida, conforme apurado, Célio correu e pediu ajuda para jovens, que avisaram uma senhora. A Polícia Militar o encaminhou ao pronto-socorro da Vila Angélica, onde foi feito um curativo no dedo.

No dia seguinte, ainda segundo o relato à promotoria, o rapaz foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), mas não havia médico. Entretanto, o ferimento cicatrizou rápido.

“Se eu estiver em um estado de loucura ou estar delirando, nós vamos saber porque eu nunca tive problema”, contou.

Boletim de ocorrência em Sorocaba foi registrado como lesão corporal — Foto: Arquivo/TV TEM

Versão do policial

O PM Mello, que atendeu Célio naquela noite, por volta das 22h, recebeu o comunicado de agressão na rua Protássio de Camargo Sampaio.

No local, o rapaz estaria com um ferimento profundo no polegar e apavorado. Ao abordar Célio, o PM perguntou quantas pessoas tentaram assaltá-lo, mas o rapaz disse ser “um ser estranho”.

O caso foi parar na delegacia. Quem estava de plantão era o delegado José Ordele Alves Lima Júnior. Todos voltaram ao terreno, com tamanho parecido com as dimensões de um campo de futebol, e sem iluminação.

A equipe apurou o local e verificou que não havia algo com o que Célio pudesse se cortar, ainda segundo o registro do PM. A vítima não parecia estar bêbada ou alcoolizada, afirmou o policial. Quase 22 anos depois, o delegado José Ordele lembra que atendeu o caso no plantão e registrou como lesão corporal.

“O rapaz me disse que tinha apanhado de um ET e coloquei isso no histórico do boletim de ocorrência.”

Em entrevista à reportagem da época, a promotora Mara Silvia Gazzi contou que o caso seria arquivado no Fórum e afirmou ter acreditado na versão de Célio.

“Ele parece ser uma pessoa absolutamente normal, com uma coerência assustadora nas declarações dadas depois de meses. São muitas pessoas que viram discos voadores e confesso que já vi por uma vez. Tinham outras três pessoas presentes”, relatou a promotora à reportagem, em 1998.

O evento curioso despertou a atenção de ufólogos não só da região, mas de todo o Brasil. Atualmente, o Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba (GEPUS), formado por especialistas no assunto, estuda o caso que continua um mistério.