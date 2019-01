Ecotudos recebem mais de 6 milhões de ton. de resíduos em 2018

SAEV AMBIENTAL

Foram 3.325.038 toneladas do Ecotudo Norte, 2.398.758 toneladas do Ecotudo Sul e 415.518 toneladas do Ecotudo Oeste

Diariamente, os três Ecotudos da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga) recebem visitas da população da cidade. O projeto pioneiro de coleta de resíduos domiciliares, criado em conjunto com a Prefeitura de Votuporanga, busca acabar com o despejo de lixo em terrenos baldios, vias públicas e beira de córregos.

Ao longo de 2018, a autarquia recebeu 6.139.315 toneladas de resíduos sólidos, entulhos de construções, podas de árvores, óleo de cozinha, móveis velhos, roupas, resíduos eletrônicos, pneus, madeiras e vários outros resíduos domiciliares. Foram 3.325.038,00 toneladas do Ecotudo Norte, 2.398.758,50 toneladas do Ecotudo Sul e 415.518,50 toneladas do Ecotudo Oeste.

Os resíduos levados pelos moradores aos Ecotudos são separados por uma triagem de materiais recicláveis feitas com baias com sinalização específicas para cada material, também outras estruturas criadas para facilitar a disposição de diversos materiais, como caçambas que facilitam o descarregamento dos resíduos pelo próprio usuário.

Para entulhos existe um limite de recebimento diário de um metro cúbico por pessoa, o que equivale a 1/3 de uma caçamba. Há também um limite para lâmpadas, de cinco unidades por pessoa.

Vale lembrar que os Ecotudos não recebem lixo industrial, hospitalar, embalagens de agrotóxicos ou embalagens de produtos veterinários. Também não recebe materiais de empresas, ou de fins comerciais, apenas os de origem residencial.

O horário de funcionamento das unidades é das 8h às 20h, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. O Ecotudo Norte, na Zona Norte, está localizado na Avenida Sete, 2440, paralela à Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Distrito Industrial I. O Ecotudo Sul, na Zona Sul, está localizado na Avenida Conde Francisco Matarazzo esquina com a Avenida Francisco Bueno Baeza, no bairro Jardim das Palmeiras I. Já o Ecotudo Oeste, na Zona Oeste, está localizado no alto da vicinal Nelson Bolotário (Subida da Morte)