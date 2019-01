Ex-artilheiro do Flu brilha e dá vitória a Santista

PAULISTA A2:

Rodriguinho marcou aos 48 do segundo tempo e garantiu o resultado para a Briosa

(AFI) – A primeira rodada da Série A2 do Campeonato Paulista teve sequência na manhã deste domingo com três jogos. Em meio ao equilíbrio dos duelos, Taubaté e Portuguesa Santista aproveitaram para começar a competição com o pé direito. Ainda, Juventus e Votuporanguense ficaram no 0 a 0, na Rua Javari.

Fora de casa, o Taubaté teve um grande começo de A2. No Tenente Carriço, em Penápolis, o time do Vale do Paraíba derrotou o Penapolense, por 2 a 0. Caio Mancha e Juninho anotaram os gols da vitória.

Com muito mais emoção, a Portuguesa Santista arrancou uma vitória aos 48 minutos do segundo tempo. Com gol do veterano Rodriguinho, ex-Fluminense e Santo André, a Briosa derrotou o Nacional, por 1 a 0, no Ulrico Mursa, em Santos.

Outros dois jogos completam a primeira rodada neste domingo. Atibaia e Linense se enfrentam no Major Levy Sobrinho, em Limeira, enquanto a Portuguesa recebe o São Bernardo.