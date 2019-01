Fatos históricos do dia 20 de janeiro

Morre Mané Garrincha –

Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, morreu em 20 de janeiro de 1983. Ele jogou 60 partidas pela seleção brasileira. Estreou em 1955 contra o Chile no Maracanã. Com Garrincha, o Brasil conseguiu 52 vitórias e 7 empates. Com Mané e Pelé juntos, o Brasil nunca perdeu.

1486 – Cristóvão Colombo se apresenta em Córdoba aos Reis Católicos, oferecendo seus serviços científicos e pesquisadores, como a nova rota às Índias; 1783 – Representantes de França, Inglaterra e novos Estados da União firmam em Paris um Tratado de Paz que põe fim à Guerra de Independencia dos Estados Unidos; 1841 – A ilha de Hong Kong é cedida pela China à Grã-Bretanha. Mas o acordo entre os dois países estabelece que Hong Kong voltará ao controle chinês em julho de 1997; 1868 – O Papa Pío IX concede a Rosa de Ouro à Rainha da Espanha, Isabel II; 1890 – O Hino Nacional do Brasil, composto por Francisco Manuel da Silva, é oficializado; 1925 – Através do Tratado de Pekin, o Japão reconhece a URSS e lhe entrega a metade norte da ilha de Sajalín; 1929 – Trotski é expulso da URSS e deportado à Turquia; 1930 – Nasce Edwin Aldrin, astronauta norteamericano; 1936 – Morre Jorge V, rey de Inglaterra; 1942 – Oficiais nazistas se reúnem e decidem implantar a ¿Solução Final para o Problema Judaico¿: o extermínio de todos os judeus da Europa; 1951 – A TV Tupi do Rio de Janeiro é inaugurada; 1952 – As tropas britânicas ocupam a cidade egípcia de Ismália, fora da zona que está reservada no Canal de Suez; 1969 – Richard Nixon assume a a presidência dos Estados Unidos; 1971 – Rubens Paiva, deputado cassado, é preso pela repressão no Rio de Janeiro e desaparece; 1972 – A TV Difusora de Porto Alegre faz a primeira transmissão experimental em cores da televisão brasileira; 1980 – Os Estados Unidos anunciam o boicote às Olimpíadas de Moscou em virtude de conflitos políticos entre os dois países; 1981 – Ronald Reagan jura seu cargo como presidente número 40 de Estados Unidos; 1981 – O Irã liberta 52 norte-americanos mantidos como reféns no país durante 444 dias, minutos após Ronald Reagan assumir a presidência dos Estados Unidos; 1983 – Morre Manuel F. Dos Santos, o “Garrincha”, grande jogador de futebol brasileiro; 1985 – Ronald Reagan toma posse de seu segundo mandato como Presidente dos Estados Unidos; 1986 – Os Estados Unidos comemoram pela primeira vez o feriado em honra a Martin Luther King, Jr., o líder negro de direitos civis que fora assassinado; 1989 – Começa o IX Congreso de Aliança Popular; 1993 – William J. Clinton toma posse como presidente dos Estados Unidos da América; 1993 – Audrey Hepburn, uma das mais premiadas e amadas atrizes cinematográficas, morre na Suíça aos 63 anos de idade; 1996 – Yaser Arafat ganha por grande maioria as eleições a presidente do Conselho Autonomico para Cisjordânia e Gaza, convertendo-se no primeiro líder eleito democraticamente na Palestina; 1997 – O Governo de Zaire declara guerra aos rebeldes tutsis, que controlam militarmente o leste do país apoiados por Ruanda y Burundi. 200 mil refugiados seguem perdidos, sem alimento algum; 2002 – O prefeito de Santo André, Celso Daniel é encontrado morto pela polícia militar de Juquitiba, em São Paulo. Ele havia sido seqüestrado dois dias antes, no momento em que saía de um restaurante de São Paulo, onde havia jantado com um amigo.