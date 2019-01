Homem mata a namorada e o filho dele em Poloni

Polícia chegou ao local do crime e encontrou o suspeito com uma faca na mão. O homem confessou os assassinatos e disse que matou os dois por acreditar que tivessem um caso.

Um homem de 66 anos foi preso suspeito de matar a namorada e o filho dele na tarde deste sábado (19), em Poloni (SP). O suspeito vai responder por homicídio e feminicídio.

Segundo a polícia, Manoel Moreira de Souza foi encontrado por policiais no local do crime e com uma faca na mão após denúncias.

O suspeito confessou o crime à polícia e disse que matou o filho e a companheira porque acreditava que os dois tivessem um caso. O homem apontou aos PMs onde estavam os corpos da namorada Aparecida Custódio Cavanhini, de 55 anos, e do filho dele, Reinaldo Moreira de Souza, de 42 anos.

Aparecida foi socorrida com vida, mas morreu a caminho do hospital. O homem morreu no local. Testemunhas disseram à polícia que ouviram uma discussão e contaram que o casal morava junto há 3 meses.

Policiais encontraram o suspeito no local do crime em Poloni — Foto: Reprodução/TV TEM