Idosa se fere após colidir bicicleta com carro

Uma idosa de 77 anos, que conduzia uma bicicleta elétrica, ficou ferida na colisão com um carro, em Votuporanga no ultimo sábado (19). O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Bahia e Paraíba. Com o impacto ela sofreu ferimentos leves e foi transportada pela equipe do SAMU para o UPA. As causas do acidente são investigadas.