Incêndio atinge empresas e assusta moradores

Rio Preto – Um incêndio atingiu o prédio onde funciona uma Reciclagem, que fica localizada no bairro Anchieta, na madrugada deste domingo, 20. O fogo também danificou o teto de uma academia vizinha da reciclagem.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para apagar as chamas, enquanto agentes da Guarda Civil Municipal fizeram o isolamento da área durante o combate ao fogo. Apesar do susto, não houve feridos. A causa do incêndio será investigada.

(Elisângela Santos/Colaboração – Diário Web)