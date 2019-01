Jovem de 14 anos é assassinada a facadas em Araçatuba

Suspeito do crime é vizinho da vítima, cumpre pena por tráfico de drogas, mas não retornou da saída temporária do fim de ano; rapaz está foragido.

Uma adolescente de 14 anos foi morta a facadas dentro da casa dela na manhã deste sábado (19), no bairro Água Branca, em Araçatuba (a 130,3 Km de Votuporanga).

O suspeito do crime é um vizinho da vítima, Daniel Gaspar Barbosa, de 33 anos, que cumpre pena por tráfico de drogas, mas não retornou da saída temporária do fim do ano. Os parentes tentaram socorrer Júlia Maria de Lima Mendes, mas ela não resistiu aos ferimentos na cabeça, pescoço e tórax. O homem está foragido.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito pulou o muro da casa e abordou a garota que estava dormindo na sala. Há indícios de que o homem tentou estuprar a vítima, que tinha sinais de estrangulamento, informou a polícia.

A mãe da adolescente, que tem um salão na frente de casa, ouviu gritos e teria visto o homem fugindo. O corpo dela foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. A polícia de Araçatuba está à procura do criminoso.

Conforme o que foi apurado no local, o suspeito pulou o muro do fundo da casa da adolescente e a surpreendeu no sofá da sala, onde ela dormia. Há indícios de que o agressor tentou estuprar a menina.

Ele desferiu pelo menos cinco facadas na cabeça, pescoço, e abaixo da axila da garota. A polícia também encontrou sinais de estrangulamento.

Após o crime, o agressor fugiu do bairro pulando muros de residências vizinhas. Conforme testemunhas, ele teria entrado em uma mata logo no final da rua. Revoltados, moradores se uniram para procurar pelo autor do crime.

Julia Maria tinha 14 anos

O helicóptero Águia também foi enviado ao local para tentar localizar o criminoso. Até este domingo, ele não havia sido encontrado. As buscas continuam.

No momento do crime, a mãe estava trabalhando em um salão de beleza que fica na frente da casa. Ela escutou os gritos da filha ao chegar na sala, a mãe encontrou a filha ensanguentada ainda no sofá. A menina foi levada para o hospital da Unimed, onde chegou sem vida.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. O laudo vai apontar a quantidade de facadas e os órgãos atingidos.

Moradores do bairro compartilharam a foto do acusado do crime em grupos de WhatsApp na tentativa de localiza-lo. De acordo com vizinhos, a menina não tinha nenhuma relação de amizade com o suspeito.

Daniel morava na mesma rua, a cerca menos de 100 metros da casa da adolescente. Logo pela manhã, ele foi visto na rua e chegou o cumprimentar o pai e o irmão da garota quando estes saíram para o trabalho.

Denúncia

Quem tiver alguma informação sobre a localização do foragido, pode entrar em contato com a polícia por meio dos telefones 190 e 197. O denunciante não precisa se identificar.