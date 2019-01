Juventus 0 x 0 CAV – Goleiro do CAV brilha e segura “Moleque” na Javari

Bruno Pianissolla foi o destaque da partida segurando o time grená.

Oscar Silva (FI)- Com grande atuação do goleiro Bruno Pianissolla, o Votuporanguense conseguiu um bom resultado na estréia no Campeonato Paulista da Série A2 ao empatar sem gols contra o Juventus, na manhã deste domingo, na Rua Javari, em São Paulo. Apesar do placar em branco foi um grande jogo bem movimentado e equilibrado principalmente no primeiro tempo.

EQUILIBRADO

As duas equipes entraram em campo se estudando. A primeira chance de gol só foi acontecer aos 12 minutos criada pelo Juventus em jogada de bola parada. Thiaguinho cobrou escanteio e Medina apareceu metendo a cabeça, a bola passou com perigo. Em seguida, o CAV deu o troco e quase abriu o placar com o atacante com Bruno Baio em finalização da entrada da área.

Aos 35, por pouco não saiu o gol do Juventus. Na cara do gol, Moisés tocou com precisão para uma grande defesa de Bruno, mandando a bola para escanteio. Na sequência, foi a vez do número um do Moleque trabalhar e fazer um verdadeiro milagre em toque de Léo Santos. No último lance da primeira etapa o goleiro do CAV foi corajoso ao dividir a jogada com Douglas evitando assim um lance perigoso.

MOVIMENTADO EM BRANCO

No retorno para o segundo tempo, apesar do forte calor, a partida foi bastante movimentado. Logo aos dois minutos, Adilson, o nove do Moleque, na cara do gol, chutou rasteiro no canto esquerdo, mas Pianissolla fez uma grande defesa salvando a Votuporanguense.

Aos 23, o goleiro votuporanguense voltou a trabalhar fazendo uma linda defesa no toque sutil de Moisés. A bola ia entrando no canto direito a meia altura. Nos minutos finais, o Moleque fez pressão em busca do gol, mas o setor defensivo votuporanguense bem postado conseguiu bloquear o ataque juventino.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira. O Juventus visita o Sertãozinho fora de casa, às 20 horas, enquanto o Votuporanguense recebe o Atibaia, na Arena Plínio Marin.