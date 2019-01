Monte Aprazível: Mulher sobrevive a ataque de abelhas

Idosa que levou mais de 300 picadas de abelhas continua internada; marido morreu

Segundo os bombeiros de Monte Aprazível (SP), casal de idosos foi atacado por enxame no bairro Felício Manzoli. Idoso de 63 anos era alérgico e morreu.

Homem morre e mulher é internada após ataque de abelhas em Monte Aprazível

A idosa de 73 anos, que foi picada por abelhas em Monte Aprazível (SP) nesta quinta-feira (17) junto ao marido de 67 anos, continua internada na Santa Casa, informou a unidade. O marido, Antônio Jorge Beche, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

Segundo a Santa Casa, a mulher levou mais de 300 picadas. Contudo, o quadro de saúde é estável e ela não corre risco de morte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso foi registrado no bairro Felício Manzoli. Testemunhas contaram que o casal de idosos estava em uma chácara, onde trabalha como caseiro, quando foi atacado por um enxame de repente.

“Tinha uns animais agitados perto da casa e ele disse que era a chuva, ele ia abrir a cerca e quando voltou se batendo. Corremos com ele para tomar uma ducha. O rapaz do Samu não conseguia abrir o vidro para falar com a gente“, afirma o dono da chácara Manoel Benedito Rodrigues.

Ainda segundo os bombeiros, Antônio era alérgico à abelhas. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu na unidade hospitalar. “Os bombeiros disseram disse que uma picada é suficiente para matar quando a pessoa é alérgica”, afirma o dono da chácara.