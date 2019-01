ACV distribui calendário para associados

Calendário permite que empresários programem suas ações para datas e horários de aberturas diferenciadas

A ACV – Associação Comercial de Votuporanga já começou a distribuir o calendário 2019 da entidade. Como tem ocorrido nos últimos anos, a programação é uma estratégia adotada para que os associados, comerciários e consumidores se preparem antecipadamente para aberturas em horários especiais.

Entre as datas destacadas, a segunda-feira de Carnaval e a sexta-feira que antecede o Dia das Mães. Na segunda do Carnaval (4/3), as lojas ficarão abertas das 13h às 18h. Já na sexta do Dia das Mães (10/5), das 9h às 22h.

“Os calendários são entregues gratuitamente aos associados. Com essa pré-definição de datas fica mais fácil eles organizarem seus projetos e horários das equipes, para que consigam bons resultados nesses períodos”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

A próxima campanha da Associação Comercial será a “Liquida Votu”. A ação entra para o calendário com a proposta de movimentar o comércio entre os dias 7 e 16 de março, sendo que no último dia o comércio funcionará das 9h às 18h, como ocorre todo segundo sábado do mês. Os detalhes da iniciativa serão apresentados nesta quinta-feira (24/1), às 8h30.

Para ficar por dentro de todas as ações da entidade que há 72 anos fortalece o comércio de Votuporanga e da região curta a página da ACV no facebook (www.facebook.com/acvnet).