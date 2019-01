Falecimentos

Hubes Lopes

Faleceu no ultimo dia 20, às 01h05, na Santa Casa de Votuporanga, aos 72 anos, o Sr. Hubes Lopes. Ele era casado com Helena Garcia Lopes e deixa os filhos: Sandra Garcia Lopes Alves, Fabiane Garcia Lopes Furini e Luciana Lopes Furini. Natural de São Paulo, taxista, teve como seu último endereço foi na rua João Andreu Blaya, 3141 –Jardim Alvorada – Votuporanga. Seu corpo foi velado e sepultado no Rosa Mística Cemitério e Crematório, às 17h deste domingo.

Braz Joaquim de Almeida

Faleceu ontem (21) às 4h45, no Hospital de Base de Rio Preto, aos 63 anos, o Sr. Braz Joaquim de Almeida. Ele deixa a esposa Marilene Alves Macedo de Almeida e as filhas Janaina Macedo de Almeida e Joyce de Almeida Gomes. Natural de Cosmorama, motorista, teve como seu último endereço a rua Nassif Miguel, 2441 – Bairro Pozzobon – Votuporanga. Seu corpo está sendo velado hoje no Velório Municipal e será sepultado às 8h no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Olivio Alves Machado

Faleceu ontem (21) às 01h21, na Santa Casa de Votuporanga, aos 81 anos, o Sr. Olivio Alves Machado. Ele deixa a esposa Santilha Miguel Machado e os filhos: Maria de Fátima Machado, Claudio Alves Machado e Vilma Alves Machado De Marchi. Natural de Altair, de profissão servente de pedreiro, teve como seu último endereço a rua Goiânia, 4736 – Jardim Marin – Votuporanga. Seu corpo foi sepultado ontem às 16h.

Aldo Henrique Martins

Faleceu no último dia 20, às 19h51, vítima de acidente automobilístico, na vicinal Marcirio Gomes Km 12, Valentim Gentil, aos 41 anos, Aldo Henrique Martins. Ele deixa o filho Henrique Gutierrez Martins. Natural de Fernandópolis, comerciante, teve como seu último endereço a rua Mario Ferreira, 2084 – B. São João – Votuporanga. Seu corpo foi sepultado ontem às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.