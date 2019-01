Louvai 2019 leva para Fernandópolis a cantora Isadora Pompeo

A cantora Isadora Pompeo é intérprete das músicas “Hey, Pai”, “Oi Jesus”, “Eu Sei que Ele Vem”, “Minha Morada” e “Como Nunca Antes” estará em 13 de julho na cidade.

Um fenômeno da internet que conquistou o coração do Brasil, Isadora Pompeo é uma das cantoras do universo gospel que tem ganhado cada dia mais espaço. Escolhida para ser a atração do Louvai 2019, ela se apresenta em Fernandópolis no dia 13 de julho deste ano.

Cantora das músicas “Hey, Pai”, “Oi Jesus”, “Eu Sei que Ele Vem”, “Minha Morada”, “Como Nunca Antes” e muitas outras, Isadora promete trazer vários hits no universo gospel e também muita alegria e adoração ao palco do Plaza Eventos.

Em seu site oficial, Isadora Pompeo define-se como uma menina de fé, feliz, sonhadora, otimista, que ama cantar, tem grandes objetivos de vida e faz de tudo para mostrar seu talento. Todas essas características, unidas à unção para cantar e ministrar a palavra de Deus, fazem com que seu show em Fernandópolis seja muito esperado.

Marcada para acontecer em 13 de julho, no Plaza Eventos (avenida Litério Greco, 1233), o show de Isadora acontecerá às 22h, antes haverá apresentação de bandas locais. Os convites promocionais já estão à venda em várias cidades da região. Para mais informações, entre em contato por meio do telefone (17) 99100-0369 ou na página “Louvai Fernandópolis” no Facebook.