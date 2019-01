Prefeito de Magda visita redação do Diário

Robinson Cássio Dourado, prefeito de Magda pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) esteve na manhã de ontem em visita a redação do Diário De Votuporanga. Ele, entre outros assuntos, comentou que para este Carnaval já e tem programadas as apresentações em praça pública. “Seu Moço e Suingueira Brasil, cantam por lá gratuitamente para toda a população, nesta quarta-feira vou fechar mais uma novidade. Este ano nosso Carnaval vai ser mais fraco, estamos com o ‘pé no freio’ já que temos compromissos mais importantes para cumprir”, disse, o Chefe do Executivo.

O prefeito contou também que neste ano liquidou uma divida do município de quase R$1 mi e que para a Folha de Pagamento dos servidores já conseguiu uma aprovação para o mês de fevereiro de um reajuste de 3,7%, “Eu gostaria de arredondar este percentual, mas ainda não consegui”, disse.

“Robim”, como é conhecido em sua cidade, é uma pessoa muito simples. Ele conta que ele e o atual presidente da Câmara são pedreiros, e aos finais de semana realizam um mutirão para tentar colocar as obras do município em dia. “Colocamos a mão na massa literalmente, já que o município não possui receita suficiente para realizar alguns pequenos serviços, então nós mesmos fazemos”, conta.

O município de Magda possui uma população de 3.230 habitantes, de acordo com estimativas de 2014, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), fica a 53,5 quilômetros de Votuporanga e realiza a Festa de Peão próxima ao aniversário da cidade, que é acontece em outubro, além de ser sede em agosto, da Mitsubishi Cup, prova de Rally de alta velocidade, que acontece na Fazenda São Francisco, naquele município e que faz parte do calendário nacional da fábrica japonesa. “Nesta festa temos o nome do nosso município divulgado pelo Brasil inteiro, já que revistas e TVs especializadas divulgam o evento pelo Brasil inteiro”, disse com orgulho.