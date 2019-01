Prefeitura realiza Tira-dúvidas do ProAC

Os encontros têm o objetivo de prestar esclarecimentos sobre o Programa que selecionará projetos culturais independentes

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, realiza nesta semana as sessões Tira-dúvidas do edital Programa de Ação Cultural (ProAC Município), que conta com o apoio do Governo do Estado.

Os encontros têm o objetivo de prestar esclarecimentos sobre o Programa que selecionará projetos culturais independentes nas áreas de artesanato, artes cênicas, artes visuais, cultura popular, dança, hip-hop, literatura e música.

Os esclarecimentos aconteceram neste domingo (20/01), às 18h, e seguem nesta segunda-feira (21/01), às 19h, e terça-feira (22/01), às 10h e às 15h, na Sala Cinema Cultural do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112, no Bairro Jardim Alvorada.

O concurso acontecerá em duas fases. A Etapa 1 referente a inscrição de proponentes e a Etapa 2 para a inscrição de projeto apenas aos proponentes já habilitados. A inscrição da Etapa 1 será até o dia 27 de janeiro de 2019. Já a inscrição dos projetos será a partir do dia 15 de fevereiro.

Vale ressaltar que Votuporanga está entre as 21 vencedoras no concurso da nova modalidade de Incentivo à Produção Cultural do Governo do Estado (ProAC Município). O valor de apoio aos projetos selecionados será de R$ 267 mil reais, sendo R$ 200 mil do Estado e R$ 67 mil como contrapartida do Município.

Poderão participar, artistas e produtores culturais (pessoa física e jurídica) que comprovem residência de, no mínimo, dois anos em Votuporanga. Serão premiados 25 projetos culturais, que deverão ser realizados obrigatoriamente no Município, em espaços públicos ou privados.

Para mais informações, a Secretaria da Cultura e Turismo atende pelo telefone 3405-9670.