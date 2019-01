UNIFEV realiza cerimônias de Colação de Grau

Com a presença de familiares, amigos e comunidade acadêmica, alunos de 20 diferentes cursos receberam outorga de grau

Os formandos 2018 da UNIFEV receberam, nos dias 15, 16 e 17 deste mês, no Assary Clube de Campo, a outorga de grau durante as cerimônias de colação. Perante familiares e amigos, os alunos foram aplaudidos pela comunidade acadêmica que, ao longo da graduação, endossaram a formação de qualidade, garantida pela Instituição.

Elisangela Botelho Pereira, mãe de Amanda Botelho Pereira, formanda do curso de Biomedicina, esteve emocionada durante todo o evento. “É muito gratificante poder formar a minha primeira filha. A sua trajetória foi difícil, trabalhando e estudando muito para concluir o curso, mas com Deus na frente, nada é impossível”, ressaltou. O pai, Paulo César Pereira, também marcou presença, juntamente com avós, tias e o irmão caçula.

A mais nova arquiteta, Mariana Teixeira Alves, já tem um olhar promissor sobre o seu amanhã: “Eu quero, no futuro, que as pessoas se orgulhem da arquiteta que me tornei, porque tem compromisso com a sociedade, humanidade, competência e uma capacidade ímpar de fazer a diferença nesse mundo doido”, almejou.

A emoção também fez parte da mesa diretiva, onde os professores paraninfos, que são os escolhidos como padrinhos de cada turma, discursaram em clima de despedida.

Do mesmo modo, o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, em seu pronunciamento final, se despediu da coordenação e docência do curso de Administração, uma vez que assumiu, recentemente, a Reitoria. Intertextualizando as vivências humanas com o ato de escrever a própria história, Gastaldon pediu para os seus mais novos egressos que escrevam boas e contínuas histórias.

“Falando em idas e vindas, encerro hoje um ciclo de 25 anos junto ao curso de Administração. Fico emocionado, mas, também, fico muito feliz de começar uma jornada nova. Espero podermos escrever uma boa história. Quem sabe possamos escrever uma história que fique para vocês e para a gerações vindouras. Que os próximos livros que escreveremos sejam bons, interessantes e, quem sabe, poderão entrar na biblioteca chamada UNIFEV, que estará sempre de portas abertas. A biblioteca conhecimento, a biblioteca professores, uma biblioteca para todos nós”, concluiu.

Para o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da UNIFEV, o advogado Dr. Celso Penha Vasconcelos, o encerramento desse ciclo para alguns alunos é a abertura de novas oportunidades para outros que virão.

“O projeto para 2019 da UNIFEV, como não poderia ser diferente, é manter e ampliar a qualidade de seus cursos. Nós vamos trabalhar arduamente para que essa qualidade seja cada vez mais percebida pelos nossos alunos. O maior desafio, diante do cenário econômico que assola todo o País, é aumentar o número de alunos na faculdade. Nós vamos trabalhar para que, em um futuro próximo, nós tenhamos condições de até mesmo rever os preços das nossas mensalidades para poder contribuir para que mais alunos de toda a região possam chegar até este momento tão sonhado, que é a formatura. Tanto àqueles que já estão na Instituição, quanto àqueles que ainda virão ingressar no Ensino Superior”, afirmou Vasconcelos.

HOMENAGENS

No ato, os egressos receberam o diploma e o histórico escolar. Os alunos que se destacaram como melhores de cada turma receberam a Láurea Acadêmica, uma honraria conferida pela UNIFEV, por meio da avaliação de coordenadores e docentes.

Além da homenagem, os mesmos foram presenteados com ingressos para se divertirem no OBA! Festival 2019, o maior carnaval do interior paulista. O anúncio foi feito pelo Diretor-Presidente da Instituição.

O último dia de Colação contou com a presença do Conselheiro Regional de Administração, Antônio Gomes da Silva Junior, que homenageou a formanda Gabriela Salgado de Lima, em reconhecimento ao seu desempenho ao longo do curso.

O delegado do Conselho Regional de Contabilidade Alício Simioli também participou do evento para homenagear o formando Denis Henrique Soares da Silva, também pelo desempenho conferido durante o curso de Ciências Contábeis.

Os professores que conquistaram, recentemente, os títulos de Mestre ou Doutor, também receberam uma honraria, conhecida como troca de faixas.