Volta às aulas 2019: Escolas Municipais estão sendo preparadas para recepção dos alunos

Aulas retornam nos dias 22, para creches em período integral, e 28, para aulas regulares; mais de 7,5 mil alunos estão matriculados

Após o período de descanso do ano letivo, a Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga trabalha para recepcionar os alunos. As aulas têm início nesta terça-feira (22/01), para as crianças matriculadas no período integral dos Centros de Educação Municipal de Ensino Infantil (CEMEI). Já para os estudantes do ensino fundamental (CEM) e os alunos dos CEMEIS, com aulas regulares, a volta às aulas ocorrerá no dia 28 de janeiro.

Ao todo, mais de 7,5 mil alunos estão matriculados nas escolas de educação infantil, ensino fundamental e Educação para Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal. A recepção desses alunos também está sendo planejada e terá atividades diversificadas e lanches.

Preparação das Escolas

Todas as escolas da rede municipal de educação passaram, durante as férias, por uma série de benfeitorias para melhor atender as crianças. Outras melhorias ainda estão sendo realizadas nos próximos dias. De acordo com o Secretário da Educação, Marcelo Batista, “queremos nossas crianças em ambientes agradáveis e receptivos, dessa forma, pensamos em estratégias que garantam a qualidade de vida dos alunos e também dos professores dentro do ambiente escolar”.

Dentre as ações já realizadas estão: manutenção predial, com limpeza de todas as caixas d’água, poda e roçagem em todas as unidades municipais. Além disso, todas as escolas passarão por pintura, sendo que algumas unidades já foram atendidas.

Professores e Educadores

Responsáveis por levar o conhecimento aos pequenos, a Prefeitura de Votuporanga se preocupa com a preparação de seus professores e educadores, que participam, constantemente, de congressos e capacitações. Votuporanga conta, hoje, com 448 Professores de Educação Básica (PEB) I e II e 170 educadores, divididos entre educação infantil e ensino fundamental.

Os professores retornam às atividades no dia 23 de janeiro para planejamento de aulas. Os educadores iniciaram suas atividades na semana passada (17 e 18/01), no II Congresso Nacional da Primeira Infância, evento voltado para a capacitação dos responsáveis pelos alunos de 0 a 3 anos.

Além disso, a Prefeitura está ampliando ainda mais o número de professores de sua rede. Estão abertas inscrições para o processo seletivo que visa a contratação temporária de 30 profissionais.

Uniformes

Outro diferencial realizado pela Prefeitura de Votuporanga são os kits contendo uniformes escolares para todos os alunos matriculados da rede municipal. Neste ano, o processo de contratação da empresa responsável já foi realizado, inclusive, as peças já estão sendo confeccionadas. A previsão é de que até o fim de março os alunos recebam seus kits.

Todos os alunos receberão: uma camiseta com manga; uma camiseta sem manga; duas bermudas e um tênis. O diferencial será para os alunos de 0 a 5 anos que receberão também uma sandália (papete).