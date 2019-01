AGENDA IGUATEMI RIO PRETO

EVENTO MICKEY 90 ANOS

A atração Mickey, The True Original entra em sua última semana no Iguatemi São José do Rio Preto. A atividade inédita no Brasil fica no shopping só até domingo (27). Inspirado nos 90 anos da primeira aparição do personagem ícone da Disney, o evento é dividido em quatro espaços cheios de interatividade, são eles: Painel Linha do Tempo, Mesa de Luz, Oficina de Animação e Biblioteca. O circuito conta com monitores especializados para deixar o passeio ainda mais divertido. A visita é gratuita e aberta para toda família diariamente, de acordo com os horários de funcionamento da atração.

Serviço:

Mickey, The True Original

Local: Praça de Eventos – Piso Térreo – Iguatemi São José do Rio Preto

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.000 – Bairro Iguatemi

Data: até 27 de janeiro de 2019

Horários: de segunda a sexta-feira, das 13h às 21h, aos sábados, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h

Aberto ao público | Atividade gratuita

COLETIVA NEC – ESPAÇO CULTURAL IGUATEMI

A exposição Coletiva NEC, primeira do projeto IDENTIDADE, parceria entre o Núcleo de Economia Criativa da Acirp e o Iguatemi São José do Rio Preto, continua em cartaz no Espaço Cultural Iguatemi. A mostra traz 22 obras de nove artistas diferentes, são eles: Danila Pinheiro, Germana Zanetti, Hestia Tenfuss, Jane Ferrari, Mara Chiavegatti, Newton Malvezzi, Regina Cheida, Sandra Antunes e Thadeu Guerra. A curadoria da exposição é dos arquitetos Kedson Barbero e Vinicius Savério. A visitação é gratuita e fica aberta até dia 30 de janeiro.

Serviço:

Exposição Coletiva NEC – Abertura do Projeto IDENTIDADE

Local: Espaço Cultural Iguatemi – Iguatemi São José do Rio Preto – Piso Superior

Período de realização: até 30 de janeiro de 2019

Horários: durante os horários de funcionamento do shopping

Aberto ao público | Visitação gratuita

DOMINGO É DIA DE TEATRO – CORCUNDA DE NOTRE DAME

Encerrando o Janeiro dos Escritores Franceses, o Domingo é Dia de Teatro traz o clássico Corcunda de Notre Dame. A história narra a saga de um corcunda que vive na escuridão e, quando resolve sair de seu refúgio, conhece Esmeralda, uma jovem cigana por quem se apaixona. Mas, para viver esse amor, ele terá antes que enfrentar o poderoso Frolo. A apresentação gratuita com personagens de Lígia Aydar será às 16h, em frente à Escola de Artes, no Piso Superior.

Serviço:

Domingo é Dia de Teatro – Corcunda de Notre Dame

Local: em frente à Escola de Artes Lígia Aydar – Piso Superior – Iguatemi São José do Rio Preto

Data: domingo, 27 de janeiro de 2019

Horário: às 16h

Aberto ao público | Atividade gratuita