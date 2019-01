AUXILIO FUNERAL – Projeto ganha emenda na Câmara e é concedido a moradores de rua

O projeto original recebeu de última hora, uma emenda de autoria da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal, que passa a vigorar com o seguinte texto: Art. 4-A: “será concedido o auxílio-funeral de que trata esta lei ao indivíduo que reconhecidamente for declarado pela assistência social como morador em situação de rua”, diz o texto.

De acordo com a justificativa apresentada pelos vereadores membros da Comissão de Justiça e Redação, busca-se com a emenda acrescentar dispositivo prevendo que ao indivíduo que reconhecidamente for declarado pela assistência social do município como morador em situação de rua será concedido o auxílio-funeral de que trata a legislação municipal ora alterada.

A Comissão de Justiça e Redação da Câmara é composta pelo vereador Ali Hassan Wansa – presidente; Marcelo Coienca – vice-presidente; e Antonio Carlos Francisco, membro.