Bailarina da Anitta, Thaís Carla posa de biquíni

AUTOESTIMA –

Ela exibe curvas em praia e desabafa: “Sempre fui objetificada pela sociedade machista”, declarou a dançarina

Uma das maravilhosas que compõem o time de bailarinas da Anitta mandou um recado!

Por meio de sua conta oficial no Instagram, Thaís Carla, uma das bailarinas plus size da cantora, compartilhou um clique lindíssimo com seus seguidores na noite desta segunda-feira,

Na imagem, ela aparece felicíssima de biquíni na praia, exibindo suas curvas ao pôr do sol e aproveitou para fazer um desabafo na legenda! “Já me chamaram de violão, avião, botijão de gás, baleia. Sempre fui objetificada pela sociedade machista, na qual produz um discurso de que a mulher foi feita para servir ao homem de todas as formas. (QUE IGNORÂNCIA). A relação que eu tenho com a minha silhueta é de muito carinho e compreensão, eu conheço muito bem o meu corpo e todas as mudanças que ele já teve. É uma história que daria um livro com certeza. Pratiquem o amor próprio, entenda o seu corpo e não se odeiem!”, escreveu a dançarina.

A artista já conta com quase 500 mil seguidores em suas redes sociais e está sempre compartilhando vídeos e fotos incríveis de seu dia a dia para atualizar seus seguidores.

